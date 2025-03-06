Тертий пиріг "Лимон": рецепт смачної випічки
В цьому рецепті немає яєць і в ньому найпростіші інгредієнти.
Терті пироги — це проста та дуже смачна випічка. А в цьому рецепті особливий аромат додає лимон. Тісто готується просто із найпростіших інгредієнтів. Рецептом поділились на сайті Shuba.Life
Варто зауважити, що окрім м’якоті 3-4 лимонів вам знадобиться один апельсин.
Тертий пиріг з лимоном
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно пшеничне — 280 г;
- масло вершкове 73% — 250 г;
- сметана 20% — 50 г;
- цукор — 60 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- розпушувач — 2 г;
- сіль — 0,5 г.
Для начинки:
- лимон — 300 г;
- апельсин — 150 г;
- цукор — 150 г;
- крохмаль — 30 г.
Для прикрашання:
- цукрова пудра.
Форму 20×20 вистеліть пергаментним папером. Замісіть тісто. Просіяне борошно змішайте із розпушувачем і сіллю.
Сметану — з ванільним цукром і цукром, та перемішайте. До борошняної суміші додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, розітріть в однорідну дрібну крихту. Влийте сметанну суміш і швидко замісіть тісто.
Тісто поділіть на дві частини. Більшу частину викладіть у форму, розподіліть рівномірним шаром по дну і сформуйте невеликий бортик заввишки 1,5 см. Форму відправте в холодильник на 1 годину.
Меншу частину тіста загорніть у харчову плівку, надайте плоску прямокутну форму і відправте в морозилку на 1 годину.
І готуйте цитрусову начинку. З лимонів зніміть цедру, намагаючись не зачіпати білої частини. Відокремте м’якоть від шкірки та видаліть кісточки.
Очищений апельсин розріжте та видаліть кісточки. М’якоть із цедрою подрібніть блендером. Покладіть у каструлю і додайте будь-який крохмаль та цукор до смаку. Поставте каструлю на вогонь і варіть, поки начинка для тертого пирога не загустіє. Остудіть начинку.
Духовку розігрійте до 200 °С. Викладіть начинку на застиглий корж, розрівняйте, а зверху натріть на великій тертушці заморожену частину тіста. Випікайте в розігрітій 25-30 хвилин до золотистого кольору. Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.
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