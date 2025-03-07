Медовый кекс на кефире: интересный рецепт вкусной выпечки
Этот медовик готовится на кефире с орехами, специями и апельсиновой цедрой.
Медовик на кефире, или медовый кекс — это вкусная и очень уютная домашняя выпечка. И приготовить такой кекс очень просто. Рецептом поделились на сайте The Saporito.
Этот рецепт чрезвычайно прост, в нем нет никаких особых кулинарных техник. Следуйте лишь нескольким полезным советам и вы будете поражены результатом:
Медовик на кефире становится еще вкуснее и ароматнее через день или два после выпекания. Как только пирог полностью остынет, заверните его в фольгу и храните в холодильнике.
Мед лучше выбирать самый ароматный — например гречишный.
Чтобы все ингредиенты прекрасно соединились, а тесто приобрело идеальную консистенцию, используйте кефир и яйца комнатной температуры.
Медовый кекс на кефире с медом
Ингредиенты на круглую форму 22 см в диаметре:
- 140 г меда;
- 120 г сахара;
- 100 мл кефира;
- 2 яйца;
- 180 г муки;
- 1 ч. л. соды;
- ½ ч. л. молотой корицы;
- ½ ч. л. молотой гвоздики;
- 2 ч. л. какао;
- 2 щепотки черного молотого перца;
- тертая цедра 1 апельсина;
- 80г измельченных орехов.
Взбейте яйца с сахаром. Добавьте мед, соду и кефир. Снова все взбейте миксером или венчиком. Досыпьте муку, какао и специи (корицу, гвоздику и перец). Хорошо перемешайте. Добавьте измельченные орешки и тертую апельсиновую цедру. Снова перемешайте.
Перелейте тесто в форму, смазанную растительным маслом. Выпекайте 40-50 мин при 180°С (готовность проверьте зубочисткой).
Попробуйте добавить изюм, мускатный орех и сухой молотый имбирь, если они вам нравятся.
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