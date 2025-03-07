Медовый кекс на кефире: интересный рецепт вкусной выпечки

Этот медовик готовится на кефире с орехами, специями и апельсиновой цедрой.

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Медовик на кефире, или медовый кекс — это вкусная и очень уютная домашняя выпечка. И приготовить такой кекс очень просто. Рецептом поделились на сайте The Saporito.

Этот рецепт чрезвычайно прост, в нем нет никаких особых кулинарных техник. Следуйте лишь нескольким полезным советам и вы будете поражены результатом:

Медовик на кефире становится еще вкуснее и ароматнее через день или два после выпекания. Как только пирог полностью остынет, заверните его в фольгу и храните в холодильнике.

Мед лучше выбирать самый ароматный — например гречишный.

Чтобы все ингредиенты прекрасно соединились, а тесто приобрело идеальную консистенцию, используйте кефир и яйца комнатной температуры.

Медовый кекс на кефире с медом

Ингредиенты на круглую форму 22 см в диаметре:

140 г меда;

120 г сахара;

100 мл кефира;

2 яйца;

180 г муки;

1 ч. л. соды;

½ ч. л. молотой корицы;

½ ч. л. молотой гвоздики;

2 ч. л. какао;

2 щепотки черного молотого перца;

тертая цедра 1 апельсина;

80г измельченных орехов.

Взбейте яйца с сахаром. Добавьте мед, соду и кефир. Снова все взбейте миксером или венчиком. Досыпьте муку, какао и специи (корицу, гвоздику и перец). Хорошо перемешайте. Добавьте измельченные орешки и тертую апельсиновую цедру. Снова перемешайте.

Перелейте тесто в форму, смазанную растительным маслом. Выпекайте 40-50 мин при 180°С (готовность проверьте зубочисткой).

Попробуйте добавить изюм, мускатный орех и сухой молотый имбирь, если они вам нравятся.

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