Медовий кекс на кефірі: цікавий рецепт смачної випічки

Цей медівник готується на кефірі з горіхами, спеціями і апельсиновою цедрою.

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Медівник на кефірі, чи медовий кекс – це смачна та дуже затишна домашня випічка. І приготувати такий кекс дуже просто. Рецептом поділились на сайті The Saporito.

Цей рецепт надзвичайно простий, у ньому немає ніяких особливих кулінарних технік. Дотримуйтесь лише декількох корисних порад і ви будете вражені результатом:

Медівник на кефірі стає ще смачнішим і ароматнішим через день або два після випікання. Як тільки пиріг повністю охолоне, загорніть його у фольгу і зберігайте в холодильнику.

Мед краще обирати найароматніший – наприклад гречаний.

Щоб усі інгредієнти чудово з’єднались, а тісто набуло ідеальної консистенції, використовуйте кефір і яйця кімнатної температури.

Медовий кекс на кефірі

Інгредієнти на круглу форму 22 см в діаметрі:

140 г меду;

120 г цукру;

100 мл кефіру;

2 яйця;

180 г борошна;

1 ч. л. соди;

½ ч. л. меленої кориці;

½ ч. л. меленої гвоздики;

2 ч. л. какао;

2 дрібки чорного меленого перцю;

терта цедра 1 апельсина;

80г подрібнених горіхів.

Збийте яйця з цукром. Додайте мед, соду і кефір. Знову усе збийте міксером або вінчиком. Досипте борошно, какао і спеції (корицю, гвоздику і перець). Гарно перемішайте. Додайте подрібнені горішки і терту апельсинову цедру. Знову перемішайте.

Перелийте тісто у форму, змащену олією. Випікайте 40-50 хв при 180°С (готовність перевірте зубочисткою).

Спробуйте додати родзинки, мускатний горіх і сухий мелений імбир, якщо вони вам до вподоби.

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