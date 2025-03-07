Медовий кекс на кефірі: цікавий рецепт смачної випічки
Цей медівник готується на кефірі з горіхами, спеціями і апельсиновою цедрою.
Медівник на кефірі, чи медовий кекс – це смачна та дуже затишна домашня випічка. І приготувати такий кекс дуже просто. Рецептом поділились на сайті The Saporito.
Цей рецепт надзвичайно простий, у ньому немає ніяких особливих кулінарних технік. Дотримуйтесь лише декількох корисних порад і ви будете вражені результатом:
Медівник на кефірі стає ще смачнішим і ароматнішим через день або два після випікання. Як тільки пиріг повністю охолоне, загорніть його у фольгу і зберігайте в холодильнику.
Мед краще обирати найароматніший – наприклад гречаний.
Щоб усі інгредієнти чудово з’єднались, а тісто набуло ідеальної консистенції, використовуйте кефір і яйця кімнатної температури.
Медовий кекс на кефірі
Інгредієнти на круглу форму 22 см в діаметрі:
- 140 г меду;
- 120 г цукру;
- 100 мл кефіру;
- 2 яйця;
- 180 г борошна;
- 1 ч. л. соди;
- ½ ч. л. меленої кориці;
- ½ ч. л. меленої гвоздики;
- 2 ч. л. какао;
- 2 дрібки чорного меленого перцю;
- терта цедра 1 апельсина;
- 80г подрібнених горіхів.
Збийте яйця з цукром. Додайте мед, соду і кефір. Знову усе збийте міксером або вінчиком. Досипте борошно, какао і спеції (корицю, гвоздику і перець). Гарно перемішайте. Додайте подрібнені горішки і терту апельсинову цедру. Знову перемішайте.
Перелийте тісто у форму, змащену олією. Випікайте 40-50 хв при 180°С (готовність перевірте зубочисткою).
Спробуйте додати родзинки, мускатний горіх і сухий мелений імбир, якщо вони вам до вподоби.
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