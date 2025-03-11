Вкусный завтрак: как приготовить панкейки без молока
Для таких блинчиков нужен минимальный набор продуктов.
Панкейки на воде получаются не хуже, чем классические американские блины на молоке или кефире. Вкусные, ароматные и в меру сладкие. Рецептом поделились на сайте Bazylik.
Панкейки на воде
Ингредиенты:
- 150 мл воды;
- 1 яйцо;
- 150 г пшеничной муки;
- 1 ст. л. сахара;
- 0.5 ч. л. соли;
- 0.5 ч. л. разрыхлителя;
- 2 ст. л. растительного масла.
В глубокую тарелку разбейте яйцо, хорошо перемешайте венчиком. Добавьте к яйцу воду и перемешайте. Просейте в смесь муку, сахар, соль и разрыхлитель.
Последний ингредиент, который надо добавить в тесто для панкейков — растительное масло. Влейте 2 ст. л. и все хорошо перемешайте.
Разогрейте сковороду, сделайте умеренный огонь. Панкейки готовятся на сухой сковороде, поэтому масло добавлять не нужно. Выложите на сковороду несколько столовых ложек теста и слегка разровняйте его, придайте круглую форму. Жарьте панкейк с одной стороны 2-3 минуты. Затем переверните его и жарьте до готовности с другой стороны еще примерно 1-2 минуты.
Подавайте с медом, или любимым вареньем.
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