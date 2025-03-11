Вкусный завтрак: как приготовить панкейки без молока

Для таких блинчиков нужен минимальный набор продуктов.

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Панкейки на воде получаются не хуже, чем классические американские блины на молоке или кефире. Вкусные, ароматные и в меру сладкие. Рецептом поделились на сайте Bazylik.

Панкейки на воде

Ингредиенты:

150 мл воды;

1 яйцо;

150 г пшеничной муки;

1 ст. л. сахара;

0.5 ч. л. соли;

0.5 ч. л. разрыхлителя;

2 ст. л. растительного масла.

В глубокую тарелку разбейте яйцо, хорошо перемешайте венчиком. Добавьте к яйцу воду и перемешайте. Просейте в смесь муку, сахар, соль и разрыхлитель.

Последний ингредиент, который надо добавить в тесто для панкейков — растительное масло. Влейте 2 ст. л. и все хорошо перемешайте.

Разогрейте сковороду, сделайте умеренный огонь. Панкейки готовятся на сухой сковороде, поэтому масло добавлять не нужно. Выложите на сковороду несколько столовых ложек теста и слегка разровняйте его, придайте круглую форму. Жарьте панкейк с одной стороны 2-3 минуты. Затем переверните его и жарьте до готовности с другой стороны еще примерно 1-2 минуты.

Подавайте с медом, или любимым вареньем.

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