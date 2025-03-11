Смачний сніданок: як приготувати панкейки без молока
Для таких млинчиків потрібен мінімальний набір продуктів.
Панкейки на воді виходять не гірші, ніж класичні американські млинці на молоці або кефірі. Смачні, ароматні та в міру солодкі. Рецептом поділились на сайті Bazylik.
Панкейки на воді
Інгредієнти:
- 150 мл води;
- 1 яйце;
- 150 г пшеничного борошна;
- 1 ст. л. цукру;
- 0.5 ч. л. солі;
- 0.5 ч. л. розпушувача;
- 2 ст. л. рослинної олії.
У глибоку тарілку розбийте яйце, добре перемішайте вінчиком. Додайте до яйця воду та перемішайте. Просійте у суміш борошно, цукор, сіль і розпушувач.
Останній інгредієнт, який треба додати в тісто для панкейків — рослинна олія. Влийте 2 ст. л. і все добре перемішайте.
Розігрійте сковороду, зробіть помірний вогонь. Панкейки готуються на сухій сковороді, тому олію додавати не потрібно. Викладіть на сковороду кілька столових ложок тіста і злегка розрівняйте його, надайте круглу форму. Смажте панкейк з одного боку 2-3 хвилини. Потім переверніть його і смажте до готовності з іншого боку ще приблизно 1-2 хвилини.
Подавайте з медом, чи улюбленим варенням.
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