Смачний сніданок: як приготувати панкейки без молока

Для таких млинчиків потрібен мінімальний набір продуктів.

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Панкейки на воді виходять не гірші, ніж класичні американські млинці на молоці або кефірі. Смачні, ароматні та в міру солодкі. Рецептом поділились на сайті Bazylik.

Панкейки на воді

Інгредієнти:

150 мл води;

1 яйце;

150 г пшеничного борошна;

1 ст. л. цукру;

0.5 ч. л. солі;

0.5 ч. л. розпушувача;

2 ст. л. рослинної олії.

У глибоку тарілку розбийте яйце, добре перемішайте вінчиком. Додайте до яйця воду та перемішайте. Просійте у суміш борошно, цукор, сіль і розпушувач.

Останній інгредієнт, який треба додати в тісто для панкейків — рослинна олія. Влийте 2 ст. л. і все добре перемішайте.

Розігрійте сковороду, зробіть помірний вогонь. Панкейки готуються на сухій сковороді, тому олію додавати не потрібно. Викладіть на сковороду кілька столових ложок тіста і злегка розрівняйте його, надайте круглу форму. Смажте панкейк з одного боку 2-3 хвилини. Потім переверніть його і смажте до готовності з іншого боку ще приблизно 1-2 хвилини.

Подавайте з медом, чи улюбленим варенням.

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