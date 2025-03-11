Постный борщ без мяса: рецепт вкусного первого блюда

Такой борщ получается очень сытным и ароматным благодаря грибам.

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Постный борщ, если его приготовить из сладкой вкусной свеклы и с черносливом и грибами, получится ничем не хуже традиционного борща с мясом. Подавать его можно со сметаной, или без нее, все равно получится вкусно. Рецептом поделились на сайте Fayni Recepty.

Постный борщ с грибами

Ингредиенты:

три вкусные свеклы;

0,5 капусты;

6 картофелин;

1 луковица;

1 сладкий перец;

1 помидор;

200 г шампиньонов;

100 г чернослива;

сок 0,5 лимона;

2 ч. л. томатной пасты;

соль, перец, специи, лавровый лист, зелень

Лук для постного красного борща мелко нарезаем, морковь натираем на мелкой терке, сладкий перец нарезаем полосками и все обжариваем в растительном масле.

Свеклу натираем на крупной и обжариваем на растительном масле, добавляем томатную пасту, порезанный помидор и жарим еще несколько минут. Выжимаем сок половинки лимона.

Обжариваем шампиньоны на растительном масле. Можно добавить лесные грибы: свежие или сушеные. В кипящую в кастрюле воду добавляем нарезанный кубиками картофель и нарезанную капусту. Когда все закипит и поварится минут 15, добавляем в борщ зажарку из свеклы, морковь с луком и перцем, грибы. Варим до готовности. Солим, перчим, добавляем в постный борщ лавровый лист, предварительно размоченный чернослив и специи.

Когда борщ будет готов, пусть настоится хотя бы 30 минут. Но самым вкусным борщ получится, когда постоит хотя бы ночь.

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