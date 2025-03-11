Пісний борщ без м'яса: рецепт смачної першої страви

Такий борщ виходить дуже ситним та ароматним завдяки грибам.

Related video

Пісний борщ, якщо його приготувати із солодкого смачного буряка та із чорносливом та грибами, вийде нічим не гіршим за традиційний борщ із м'ясом. Подавати його можна із сметаною, або без неї, все одно вийде смачно. Рецептом поділились на сайті Fayni Recepty.

Пісний борщ з грибами

Інгредієнти:

три смачні буряки;

0,5 капустини;

6 картоплин;

1 цибулина;

1 солодкий перець;

1 помідор;

200 г шампіньйонів;

100 г чорносливу;

сік 0,5 лимона;

2 ч. л. томатної пасти;

сіль, перець, спеції, лавровий лист, зелень

Цибулю для пісного червоного борщу дрібно нарізаємо, моркву натираємо на дрібній тертці, солодкий перець нарізаємо смужками та все обсмажуємо в олії.

Буряк натираємо на великій і обсмажуємо на запашній олії, додаємо томатну пасту, порізаний помідор та смажимо ще кілька хвилин. Вичавлюємо сік половинки лимона.

Обсмажуємо шампіньйони на олії. Можна додати лісові гриби: свіжі, або сушені. У киплячу в каструлі воду додаємо нарізану кубиками картоплю та нарізану капусту. Коли все закипить та повариться хвилин 15, додаємо у борщ засмажку з буряка, моркву з цибулею й перцем, гриби. Варимо до готовності. Солимо, перчимо, додаємо у пісний борщ лавровий лист, попередньо розмочений чорнослив та спеції.

Коли борщ буде готовий, нехай настоїться хоча б 30 хвилин. Але найсмачнішим борщ вийде, коли постоїть хоча б ніч.

Читайте також:

Як приготувати найсмачніший борщ: покроковий рецепт

Солянка з копченостями: рецепт зігріваючого супу для зимових вечорів

Капусняк: рецепт смачного зігріваючого супу з квашеної капусти