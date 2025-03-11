Сочные и очень вкусные: рецепт куриных котлет к ужину
Гарнир к таким котлетам может быть любой.
Куриные котлеты – блюдо, которое идеально дополнит любой гарнир. А чтобы сделать их более сочными, достаточно добавить в них сыр и перец. Своим рецептом такого блюда поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан. Рекомендуем порадовать этой вкуснятиной своих близких, приготовив его на обед или ужин.
Куриные рубленые котлеты с перцем и сыром
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 кг;
- болгарский перец – 1 шт;
- твердый сыр – 100 гр;
- зелень (петрушка, укроп, зеленый лучок);
- яйца – 2 шт;
- мука – 2 ст. л;
- соль и перец.
Способ приготовления:
Мелким кубиком порезать перец, измельчить зелень. Кубиком порезать куриное филе. Все сложить в глубокую миску, в которой будет удобно вымешивать. Добавить сыр, яйца, муку, соль и перец. Все перемешать.
В сковороде разогреть масло и выложить по 1 ст. л котлетной массы. Жарить на среднем нагреве 4-5 минут с каждой стороны. Так повторить со всей массой.
Подавать с любым гарниром.
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