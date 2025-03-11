Соковиті та дуже смачні: рецепт курячих котлет до вечері

Гарнір до таких котлет може бути будь-який.

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Курячі котлети — страва, яка ідеально доповнить будь-який гарнір. А щоб зробити їх більш соковитими, достатньо додати в них сир і перець. Своїм рецептом такої страви поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан. Рекомендуємо потішити цією смакотою своїх близьких, приготувавши її на обід або вечерю.

Курячі рубані котлети з перцем і сиром

Інгредієнти:

куряче філе – 1 кг;

болгарський перець – 1 шт;

твердий сир – 100 г;

зелень (петрушка, кріп, зелена цибулька);

яйця – 2 шт;

борошно – 2 ст. л;

сіль і перець.

Спосіб приготування:

Дрібним кубиком порізати перець, подрібнити зелень. Кубиком порізати куряче філе. Усе скласти в глибоку миску, в якій буде зручно вимішувати. Додати сир, яйця, борошно, сіль і перець. Усе перемішати.

У пательні розігріти олію і викласти по 1 ст. л. котлетної маси. Смажити на середньому нагріванні 4-5 хвилин з кожного боку. Так повторити з усією масою.

Подавати з будь-яким гарніром.

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