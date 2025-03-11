Соковиті та дуже смачні: рецепт курячих котлет до вечері
Гарнір до таких котлет може бути будь-який.
Курячі котлети — страва, яка ідеально доповнить будь-який гарнір. А щоб зробити їх більш соковитими, достатньо додати в них сир і перець. Своїм рецептом такої страви поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан. Рекомендуємо потішити цією смакотою своїх близьких, приготувавши її на обід або вечерю.
Курячі рубані котлети з перцем і сиром
Інгредієнти:
- куряче філе – 1 кг;
- болгарський перець – 1 шт;
- твердий сир – 100 г;
- зелень (петрушка, кріп, зелена цибулька);
- яйця – 2 шт;
- борошно – 2 ст. л;
- сіль і перець.
Спосіб приготування:
Дрібним кубиком порізати перець, подрібнити зелень. Кубиком порізати куряче філе. Усе скласти в глибоку миску, в якій буде зручно вимішувати. Додати сир, яйця, борошно, сіль і перець. Усе перемішати.
У пательні розігріти олію і викласти по 1 ст. л. котлетної маси. Смажити на середньому нагріванні 4-5 хвилин з кожного боку. Так повторити з усією масою.
Подавати з будь-яким гарніром.
Читайте далі:
Домашні котлети: секрети приготування та найпростіший рецепт
Курячі котлети з овочами в духовці: рецепт смачної та корисної страви (відео)
Як готували котлети в 1935 році: старовинний рецепт приготування