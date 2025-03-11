Очень ленивая пахлава: рецепт изумительного восточного десерта без хлопот
Пахлава, приготовленная таким способом, не уступает по вкусу традиционному десерту.
Пахлава – один из самых популярных восточных десертов. Ее готовят из листов теста толщиной с бумагу, которые промазываются маслом и выкладываются слоями в прямоугольную посуду для выпечки, перемежая со слоями начинки, представляющей собой смесь меда и орехов. Обычно приготовление этого блюда занимает довольно много времени, однако известный украинский кулинарный блогер Валерия Велигура поделилась рецептом, как сделать это вкуснятину за короткое время.
Очень ленивая пахлава
Ингредиенты:
- сырые орешки (лучше брать грецкие или фисташки) – 200 гр;
- сливочное масло – 50 гр;
- мед – 50 гр;
- слоеное бездрожжевое тесто – 150-200 гр;
- 1 желток + 1 ст. л. молока;
- для пропитки: 50 г меда + 50 мл кипятка.
Способ приготовления:
Орешки пробить блендером, добавить растопленное масло, мед и тщательно перемешать (должна получиться густая масса). Слоеное тесто разморозить, тонко раскатать и нарезать на 4 полоски. На каждую положить ореховую начинку, хорошо защипнуть края и прижать шов. Положить 4 трубочки друг у друга швом вниз в форму с пергаментом. Разрезать на одинаковые квадратики и смазать желтком, смешанным с молоком.
Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут.
Для пропитки мед смешат с кипятком, достать готовую пахлаву и сразу хорошо пропитать (если форма позволяет – можно сразу вылить весь сироп и дать ему впитаться). Сверху украсить измельченными фисташками.
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