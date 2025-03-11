Очень ленивая пахлава: рецепт изумительного восточного десерта без хлопот

Пахлава, приготовленная таким способом, не уступает по вкусу традиционному десерту.

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Пахлава – один из самых популярных восточных десертов. Ее готовят из листов теста толщиной с бумагу, которые промазываются маслом и выкладываются слоями в прямоугольную посуду для выпечки, перемежая со слоями начинки, представляющей собой смесь меда и орехов. Обычно приготовление этого блюда занимает довольно много времени, однако известный украинский кулинарный блогер Валерия Велигура поделилась рецептом, как сделать это вкуснятину за короткое время.

Очень ленивая пахлава

Ингредиенты:

сырые орешки (лучше брать грецкие или фисташки) – 200 гр;

сливочное масло – 50 гр;

мед – 50 гр;

слоеное бездрожжевое тесто – 150-200 гр;

1 желток + 1 ст. л. молока;

для пропитки: 50 г меда + 50 мл кипятка.

Способ приготовления:

Орешки пробить блендером, добавить растопленное масло, мед и тщательно перемешать (должна получиться густая масса). Слоеное тесто разморозить, тонко раскатать и нарезать на 4 полоски. На каждую положить ореховую начинку, хорошо защипнуть края и прижать шов. Положить 4 трубочки друг у друга швом вниз в форму с пергаментом. Разрезать на одинаковые квадратики и смазать желтком, смешанным с молоком.

Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут.

Для пропитки мед смешат с кипятком, достать готовую пахлаву и сразу хорошо пропитать (если форма позволяет – можно сразу вылить весь сироп и дать ему впитаться). Сверху украсить измельченными фисташками.

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