Дуже лінива пахлава: рецепт дивовижного східного десерту без клопоту

Пахлава, приготована таким способом, не поступається за смаком традиційному десерту.

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Пахлава — один із найпопулярніших східних десертів. Її готують із аркушів тіста завтовшки з папір, які промащують олією і викладають шарами в прямокутний посуд для випічки, перемежовуючи з шарами начинки, що являє собою суміш меду та горіхів. Зазвичай приготування цієї страви забирає доволі багато часу, проте відома українська кулінарна блогерка Валерія Велігура поділилася рецептом, як зробити цю смакоту за короткий час.

Дуже лінива пахлава

Інгредієнти:

сирі горішки (краще брати волоські або фісташки) – 200 г;

вершкове масло – 50 г;

мед – 50 г;

листкове бездріжджове тісто – 150-200 гр;

1 жовток + 1 ст. л. молока;

для просочення: 50 г меду + 50 мл окропу.

Спосіб приготування:

Горішки пробити блендером, додати розтоплене масло, мед і ретельно перемішати (має вийти густа маса). Листкове тісто розморозити, тонко розкачати і нарізати на 4 смужки. На кожну покласти горіхову начинку, добре защипнути краї та притиснути шов. Покласти 4 трубочки одна біля одної швом донизу у форму з пергаментом. Розрізати на однакові квадратики і змастити жовтком, змішаним із молоком.

Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 20-25 хвилин.

Для просочення мед змішати з окропом, дістати готову пахлаву й одразу добре просочити (якщо форма дозволяє — можна одразу вилити весь сироп і дати йому вбратися). Зверху прикрасити подрібненими фісташками.

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