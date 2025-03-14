Древнее украинское блюдо: рецепт засыпанной капусты (видео)

Это старинное блюдо, которое также называли "свадебной капустой".

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Засыпанная капуста — это блюдо, которое готовили еще казаки и очень любил Иван Франко. Называют ее также "тимановской кашей" и готовят на Львовщине, а именно с -Дрогобыччины. Засыпанная капуста относится к культурному нематериальному наследию Украины. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником diana_kulikovska.

Засыпанная капуста

Засыпанная капуста

Ингредиенты:

капуста квашеная — 400 г;

пшено — 150 г;

сало — 150 г;

1 большая луковица;

1 яйцо;

2 ст. л. муки;

4 ст. л. сметаны;

100 мл воды;

соль по вкусу.

Капусту заливаем водой, так чтобы покрыла ее на 2/3 см сверху, ставим на средний огонь и варим 1 час. Пшено промываем под проточной водой и оставляем в воде, чтобы ушла горечь.

Нарезаем сало кусочками и жарим на сковороде. Когда шкварки готовы, на том же масле жарим лук нарезанный кубиком.

Далее готовим заливку, одно яйцо взбиваем и добавляем к муке, добавляем воду и сметану, хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков.

На капусту выкладываем пшено, но не мешаем, чтобы оно не пригорело. Варим до готовности на среднем огне, пока зернышки пшена не полопаются.

Уменьшаем огонь и добавляем заливку и часть лука, перемешиваем и варим еще 5 минут на малом огне. Сверху выкладываем шкварки и ваша засыпанная капуста готова.

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