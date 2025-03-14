Древнее украинское блюдо: рецепт засыпанной капусты (видео)
Это старинное блюдо, которое также называли "свадебной капустой".
Засыпанная капуста — это блюдо, которое готовили еще казаки и очень любил Иван Франко. Называют ее также "тимановской кашей" и готовят на Львовщине, а именно с -Дрогобыччины. Засыпанная капуста относится к культурному нематериальному наследию Украины. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником diana_kulikovska.
Засыпанная капуста
Ингредиенты:
- капуста квашеная — 400 г;
- пшено — 150 г;
- сало — 150 г;
- 1 большая луковица;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. муки;
- 4 ст. л. сметаны;
- 100 мл воды;
- соль по вкусу.
Капусту заливаем водой, так чтобы покрыла ее на 2/3 см сверху, ставим на средний огонь и варим 1 час. Пшено промываем под проточной водой и оставляем в воде, чтобы ушла горечь.
Нарезаем сало кусочками и жарим на сковороде. Когда шкварки готовы, на том же масле жарим лук нарезанный кубиком.
Далее готовим заливку, одно яйцо взбиваем и добавляем к муке, добавляем воду и сметану, хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков.
На капусту выкладываем пшено, но не мешаем, чтобы оно не пригорело. Варим до готовности на среднем огне, пока зернышки пшена не полопаются.
Уменьшаем огонь и добавляем заливку и часть лука, перемешиваем и варим еще 5 минут на малом огне. Сверху выкладываем шкварки и ваша засыпанная капуста готова.
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