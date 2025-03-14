Стародавня українська страва: рецепт засипаної капусти (відео)
Це старовинна страва, яку також називали "весільною капустою".
Засипана капуста – це страва, яку готували ще козаки та дуже полюбляв Іван Франко. Називають її також "тиманівською кашею" та готують на Львівщині, а саме з —Дрогобиччині. Засипана капуста належить до культурної нематеріальної спадщини України. Рецептом поділилась кулінарна блогерка, яка пише під ніком diana_kulikovska.
Засипана капуста
Інгредієнти:
- капуста квашена — 400 г;
- пшоно — 150 г;
- сало — 150 г;
- 1 велика цибулина;
- 1 яйце;
- 2 ст. л. борошна;
- 4 ст. л. сметани;
- 100 мл води;
- сіль за смаком.
Капусту заливаємо водою, так щоб покрила її на 2/3 см зверху, ставимо на середній вогонь і варимо 1 годину. Пшоно промиваємо під проточною водою і залишаємо у воді, щоб пішла гіркота.
Нарізаємо сало шматочками і смажимо на пательні. Коли шкварки готові, на тій же олії смажимо цибулю нарізану кубиком.
Далі готуємо заливку, одне яйце збиваємо і додаємо до борошна, додаємо воду і сметану, гарно перемішуємо, щоб не було грудочок.
На капусту викладаємо пшоно, але не мішаємо, щоб воно не пригоріло. Варимо до готовності на середньому вогні, поки зернятка пшона не полопаються.
Зменшуємо вогонь і додаємо заливку та частину цибулі, перемішуємо і варимо ще 5 хвилин на малому вогні. Зверху викладаємо шкварки і ваша засипана капуста готова.
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