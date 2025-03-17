Блюдо на Великий пост: как приготовить котлеты из фасоли

Такие котлеты подойдут и тем, кто держит пост и вегетарианцам.

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Постные котлеты часто кажутся людям менее аппетитными, чем котлеты из мяса. Но эти получаются очень вкусными. Хотя все ингредиенты достаточно базовые. Рецептом поделились на сайте My Home Inspiration.

Котлеты из фасоли

Ингредиенты:

200 г фасоли;

2 картофелины;

1 луковица;

100 г шампиньонов;

2 зубчика чеснока;

50 г панировочных сухарей;

несколько веточек зелени;

2 ст. ложки растительного масла;

щепотка приправы хмели-сунели;

черный молотый перец, соль.

Фасоль надо замочить в холодной воде на 5-8 часов. Но лучше на ночь. Затем слейте воду и отварите до готовности, слейте воду. Посолите на остудите.

Картофель отварите в мундире, остудите и очистите. Шампиньоны мелко нарежьте и слегка обжарьте в растительном масле.

Пропустить через мясорубку фасоль, картофель, шампиньоны, лук, чеснок и зелень. Посолите, поперчите, добавьте специи и перемешайте.

Сформируйте из фасолевого фарша котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях. Обжарьте на предварительно разогретой сковороде в масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте котлеты из фасоли с гарниром по своему вкусу. Лучше всего подойдет салат, или жареные овощи.

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