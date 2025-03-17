Страва на Великий піст: як приготувати котлети з квасолі
Такі котлети підійдуть і тим, хто тримає піст і вегетаріанцям.
Пісні котлети часто здаються людям менш апетитними, ніж котлети із м'яса. Але ці виходять дуже смачними. Хоча всі інгредієнти досить базові. Рецептом поділились на сайті My Home Inspiration.
Котлети з квасолі
Інгредієнти:
- 200 г квасолі;
- 2 картоплини;
- 1 цибулина;
- 100 г печериць;
- 2 зубчики часнику;
- 50 г панірувальних сухарів;
- кілька гілочок зелені;
- 2 ст. ложки рослинної олії;
- щіпка приправи хмелі-сунелі;
- чорний мелений перець, сіль.
Квасолю треба замочити в холодній воді на 5-8 годин. Але краще на ніч. Потім злийте воду та відваріть до готовності, злийте воду. Посоліть на остудіть.
Картоплю відваріть в мундирі, остудіть і очистіть. Печериці дрібно наріжте та злегка обсмажте в олії.
Пропустити через м'ясорубку квасолю, картоплю, печериці, цибулю, часник і зелень. Посоліть, поперчіть, додати спеції і перемішайте.
Сформуйте з квасолевого фаршу котлетки, обваляйте їх в панірувальних сухарях. Обсмажте на попередньо розігрітій сковороді в олії з обох боків до золотистої скоринки.
Подавайте котлети з квасолі з гарніром до свого смаку. Найкраще смакуватиме салат, або смажені овочі.
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