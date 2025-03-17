Идеально к ужину: рецепт куриных бедрышек в грибном соусе

Бедрышки в соусе могут быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к гарниру. Такое блюдо не грех подать и на праздничный стол.

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Если вы ломаете голову над тем, что приготовить на ужин, и хотите порадовать семью новым и вкусным блюдом, воспользуйтесь проверенным рецептом кулинарного блогера из Сум Дарии Дарико. Она показала и рассказала секрет приготовления. Отметим, что рецепт – очень простой. Он будет под силу даже начинающим кулинарам.

Куриные бедра, запеченные в грибном соусе

Ингредиенты:

куриные окорочка – 8 шт;

соль, перец, специи для курицы;

пармезан – 30 гр;

масло для смазывания формы.

Для соуса:

свежие шампиньоны – 200 гр;

сливки 20% – 250 мл;

масло гхи (или сливочное) – для жарки;

соль, перец.

Способ приготовления:

Окорочка вымыть и обсушить, натереть солью и специями, дать промариноваться хотя бы 30 минут.

Грибы почистить, порезать и поджарить на масле 10 минут, поперчить и посолить. Влить сливки после закипания 5 минут на слабом огне.

Форму для запекания, смазать маслом. Выложить окорочка, запекать 35 минут при температуре 180 градусов. Залить готовым соусом, посыпать пармезаном. Запекать еще 10-15 минут.

Готовый ужин посыпать свежей зеленью.

Такое блюдо вкусно как само по себе, так и в качестве добавки к любому гарниру.

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