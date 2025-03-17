Идеально к ужину: рецепт куриных бедрышек в грибном соусе
Бедрышки в соусе могут быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к гарниру. Такое блюдо не грех подать и на праздничный стол.
Если вы ломаете голову над тем, что приготовить на ужин, и хотите порадовать семью новым и вкусным блюдом, воспользуйтесь проверенным рецептом кулинарного блогера из Сум Дарии Дарико. Она показала и рассказала секрет приготовления. Отметим, что рецепт – очень простой. Он будет под силу даже начинающим кулинарам.
Куриные бедра, запеченные в грибном соусе
Ингредиенты:
- куриные окорочка – 8 шт;
- соль, перец, специи для курицы;
- пармезан – 30 гр;
- масло для смазывания формы.
Для соуса:
- свежие шампиньоны – 200 гр;
- сливки 20% – 250 мл;
- масло гхи (или сливочное) – для жарки;
- соль, перец.
Способ приготовления:
Окорочка вымыть и обсушить, натереть солью и специями, дать промариноваться хотя бы 30 минут.
Грибы почистить, порезать и поджарить на масле 10 минут, поперчить и посолить. Влить сливки после закипания 5 минут на слабом огне.
Форму для запекания, смазать маслом. Выложить окорочка, запекать 35 минут при температуре 180 градусов. Залить готовым соусом, посыпать пармезаном. Запекать еще 10-15 минут.
Готовый ужин посыпать свежей зеленью.
Такое блюдо вкусно как само по себе, так и в качестве добавки к любому гарниру.
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