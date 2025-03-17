Ідеально до вечері: рецепт курячих стегенець у грибному соусі
Стегенця в соусі можуть бути як самостійною стравою, так і доповненням до гарніру. Таку страву не гріх подати і на святковий стіл.
Якщо ви ламаєте голову над тим, що приготувати на вечерю, і хочете порадувати сім'ю новою і смачною стравою, скористайтеся перевіреним рецептом кулінарної блогерки із Сум Дарії Дарико. Вона показала і розповіла секрет приготування. Зазначимо, що рецепт — дуже простий. Він буде під силу навіть кулінарам-початківцям.
Курячі стегна, запечені в грибному соусі
Інгредієнти:
- курячі стегенця – 8 шт;
- сіль, перець, спеції для курки;
- пармезан – 30 г;
- олія для змащування форми.
Для соусу:
- свіжі печериці – 200 г;
- вершки 20% – 250 мл;
- олія гхі (або вершкове масло) – для смаження;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
Стегенця вимити й обсушити, натерти сіллю і спеціями, дати промаринуватися хоча б 30 хвилин.
Гриби почистити, порізати і підсмажити на олії 10 хвилин, поперчити і посолити. Влити вершки після закипання 5 хвилин на слабкому вогні.
Форму для запікання змастити олією. Викласти стегенця, запікати 35 хвилин за температури 180 градусів. Залити готовим соусом, посипати пармезаном. Запікати ще 10-15 хвилин.
Готову вечерю посипати свіжою зеленню.
Така страва смачна як сама по собі, так і як добавка до будь-якого гарніру.
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