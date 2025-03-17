Ідеально до вечері: рецепт курячих стегенець у грибному соусі

Стегенця в соусі можуть бути як самостійною стравою, так і доповненням до гарніру. Таку страву не гріх подати і на святковий стіл.

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Якщо ви ламаєте голову над тим, що приготувати на вечерю, і хочете порадувати сім'ю новою і смачною стравою, скористайтеся перевіреним рецептом кулінарної блогерки із Сум Дарії Дарико. Вона показала і розповіла секрет приготування. Зазначимо, що рецепт — дуже простий. Він буде під силу навіть кулінарам-початківцям.

Курячі стегна, запечені в грибному соусі

Інгредієнти:

курячі стегенця – 8 шт;

сіль, перець, спеції для курки;

пармезан – 30 г;

олія для змащування форми.

Для соусу:

свіжі печериці – 200 г;

вершки 20% – 250 мл;

олія гхі (або вершкове масло) – для смаження;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Стегенця вимити й обсушити, натерти сіллю і спеціями, дати промаринуватися хоча б 30 хвилин.

Гриби почистити, порізати і підсмажити на олії 10 хвилин, поперчити і посолити. Влити вершки після закипання 5 хвилин на слабкому вогні.

Форму для запікання змастити олією. Викласти стегенця, запікати 35 хвилин за температури 180 градусів. Залити готовим соусом, посипати пармезаном. Запікати ще 10-15 хвилин.

Готову вечерю посипати свіжою зеленню.

Така страва смачна як сама по собі, так і як добавка до будь-якого гарніру.

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