Постное меню: как приготовить суп с грибыми и фасолью
После того как суп сварится, дайте ему настояться 20-30 минут, чтобы он набрался вкуса и был еще аппетитнее.
Поскольку сейчас продолжается Великий пост, не лишним будет пополнить свои тетрадки с рецептами, добавив туда рецепты постных блюд. Кулинарный блогер Катерина Мовчан, например, показала, как приготовить вкуснейший грибной суп с фасолью. Он, несмотря на отсутствие мяса, получается очень вкусным и хорошо насыщает, а его приготовление не займет много времени.
Постный суп с фасолью и грибами
Ингредиенты:
- консервированная фасоль – 1 банка;
- шампиньоны – 350 гр;
- луковица среднего размера – 1 шт;
- морковь среднего размера – 1 шт;
- кукурузная мука – 3 ст. л;
- чеснок – 1 большой зубчик или 2 небольших;
- петрушка;
- соль и перец по вкусу;
- масло для жарки;
- вода.
Способ приготовления:
В кастрюле разогреть масло и обжарить до мягкости лук, порезанный кубиком, и натертую на терке морковь. Грибы порезать тоненькими пластинками и добавить в кастрюлю к овощам. Когда грибы пустят сок, добавить кукурузную муку. Перемешать и жарить 3-4 минуты.
С консервированной фасоли слить воду и промыть. Добавить в кастрюлю. Натереть туда же чеснок, добавить лавровый листик и залить водой. Воды нужно 1,5-2 литра. Добавить соль и перец по вкусу и варить 15-20 минут.
В самом конце добавить к супу мелко нарезанную петрушку. Дать закипеть и выключить огонь. Перед подачей дать супу настояться 20-30 минут.
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