Постное меню: как приготовить суп с грибыми и фасолью

После того как суп сварится, дайте ему настояться 20-30 минут, чтобы он набрался вкуса и был еще аппетитнее.

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Поскольку сейчас продолжается Великий пост, не лишним будет пополнить свои тетрадки с рецептами, добавив туда рецепты постных блюд. Кулинарный блогер Катерина Мовчан, например, показала, как приготовить вкуснейший грибной суп с фасолью. Он, несмотря на отсутствие мяса, получается очень вкусным и хорошо насыщает, а его приготовление не займет много времени.

Постный суп с фасолью и грибами

Ингредиенты:

консервированная фасоль – 1 банка;

шампиньоны – 350 гр;

луковица среднего размера – 1 шт;

морковь среднего размера – 1 шт;

кукурузная мука – 3 ст. л;

чеснок – 1 большой зубчик или 2 небольших;

петрушка;

соль и перец по вкусу;

масло для жарки;

вода.

Способ приготовления:

В кастрюле разогреть масло и обжарить до мягкости лук, порезанный кубиком, и натертую на терке морковь. Грибы порезать тоненькими пластинками и добавить в кастрюлю к овощам. Когда грибы пустят сок, добавить кукурузную муку. Перемешать и жарить 3-4 минуты.

С консервированной фасоли слить воду и промыть. Добавить в кастрюлю. Натереть туда же чеснок, добавить лавровый листик и залить водой. Воды нужно 1,5-2 литра. Добавить соль и перец по вкусу и варить 15-20 минут.

В самом конце добавить к супу мелко нарезанную петрушку. Дать закипеть и выключить огонь. Перед подачей дать супу настояться 20-30 минут.

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