Будут невкусными: какие лучше продукты не замораживать в морозилке

Замораживание — это удобный способ для хранения продуктов. Но некоторые ингредиенты портятся после морозилки.

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Мы привыкли замораживать овощи, фрукты, ягоды и зелень, чтобы использовать их в течение всего года для приготовления разнообразных блюд. Впрочем, не все продукты после морозилки будут такими же вкусными, как и до неё. Фокус расскажет, какие ингредиенты лучше не замораживать.

Не все продукты можно замораживать, потому что некоторые из них теряют свой вкус и текстуру после размораживания.

Салаты. Салатные листья, такие как романо, латук, фризе, айсберг, руккола и многие другие виды, содержат большое количество жидкости. При минусовой температуре жидкость кристаллизуется, а при размораживании меняет внешний вид и вкус. Поэтому салат не рекомендуется замораживать. При размораживании зелень становится мягкой и невкусной.

Сырой картофель. В нем также довольно много влаги, поэтому после размораживания он становится зернистым и меняется его текстура. Если вы хотите сохранить картофель, который вот-вот пропадет, рекомендуется заранее отварить этот овощ, очистить от кожуры и заморозить.

Яйца. Речь идет о цельном продукте со скорлупой. Во время замораживания содержимое яйца увеличится в размере и яйцо просто треснет.

Молоко и сливки. Во время замораживания и размораживания они могут расслаиваться. То же самое касается крем-супов и соусов, содержащих эти продукты в составе.

Огурцы и помидоры. Они примерно на 95-97% состоят из воды. Это один из самых водянистых овощей, который не стоит замораживать. И замораживание не подходит для томатов, поскольку продукт содержит большое количество жидкости. При отрицательной температуре вода в помидорах кристаллизуется, что значительно влияет на вкус и текстуру размороженных продуктов. Если вы планируете сохранить вкус томатов, можно замариновать их, сделать вяленые томаты, приготовить из них пассату (томатное пюре) или домашний соус.

Готовые блюда. Замораживать можно бульоны, рагу, карри, соусы на томатной основе. Также замораживать можно запеканки и тесто. А вот блюда с высоким содержанием воды лучше не хранить в морозилке. Это касается салатов и с майонезными заправками и свежими овощами и тому подобное.

Свежая зелень. Замораживать кинзу, петрушку или укроп не рекомендуется. Зелень потеряет свой вкус и аромат. Если все же хотите отправить зелень в морозильную камеру — то измельчите ее, смешайте с оливковым маслом и разложите в формочки для льда. И добавляйте при приготовлении различных блюд: от соусов, до супов.

И также нельзя замораживать авокадо.

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