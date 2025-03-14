Самое быстрое блюдо на ужин из 5 ингредиентов: рецепт рагу с капустой и колбасками
Это очень простой и недорогой рецепт.
Такое рагу с капустой, картошкой и колбасками готовить очень быстро. И обходится совсем недорого. Вместо колбасок можно взять копченые ребрышки, свинину, или говядину, но тогда мясо придется предварительно приготовить. Фокус расскажет, как приготовить вкусное и недорогое рагу.
Рагу с капустой и копчеными колбасками
Ингредиенты:
- 1 средний кочан капусты;
- 1 большая луковица;
- 4 крупные картофелины;
- 4–5 сосисок или охотничьих колбасок;
- растительное масло, соль, свежемолотый черный перец.
Нашинкуйте капусту, удалив кочерыжку. И нарежьте кусками длиной 1,5–2 см. Лук и картофель очистите. Лук нарежьте четвертинками колец, картофель – кубиками.
Обжарьте лук в глубоком сотейнике с толстым дном в масле около пяти минут. Добавьте картошку и обжаривайте еще 5 минут. Добавьте капусту, перемешайте, посолите, приправьте перцем и тушите на небольшом огне под крышкой до мягкости капусты и картофеля, примерно 25 минут.
Колбаски или сосиски нарежьте кусочками длиной 2 см и за 5 минут до готовности всыпьте в рагу и перемешайте. Рагу готово. Можно добавить другие овощи по вашему вкусу и посыпать свежей зеленью перед подачей.
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