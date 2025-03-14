Найшвидша страва на вечерю з 5 інгредієнтів: рецепт рагу з капустою та ковбасками

Це дуже простий і недорогий рецепт.

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Таке рагу з капустою, картоплею та ковбасками готувати дуже швидко. І обходиться зовсім недорого. Замість ковбасок можна взяти копчені реберця, свинину, або яловичину, але тоді м'ясо доведеться попередньо приготувати. Фокус розповість, як приготувати смачне і недороге рагу.

Рагу з капустою та копченими ковбасками

Інгредієнти:

1 середній качан капусти;

1 велика цибулина;

4 великі картоплини;

4-5 сосисок або мисливських ковбасок;

рослинна олія, сіль, свіжомелений чорний перець.

Нашаткуйте капусту, видаливши качан. І наріжте шматками завдовжки 1,5-2 см. Цибулю та картоплю очистіть. Цибулю наріжте четвертинками кілець, картоплю — кубиками.

Обсмажте цибулю в глибокому сотейнику з товстим дном в олії близько п'яти хвилин. Додайте картоплю й обсмажуйте ще 5 хвилин. Додайте капусту, перемішайте, посоліть, приправте перцем і тушкуйте на невеликому вогні під кришкою до м'якості капусти і картоплі, приблизно 25 хвилин.

Ковбаски або сосиски наріжте шматочками завдовжки 2 см і за 5 хвилин до готовності всипте в рагу та перемішайте. Рагу готове. Можна додати інші овочі на ваш смак і посипати свіжою зеленню перед подачею.

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