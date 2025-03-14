Найшвидша страва на вечерю з 5 інгредієнтів: рецепт рагу з капустою та ковбасками
Це дуже простий і недорогий рецепт.
Таке рагу з капустою, картоплею та ковбасками готувати дуже швидко. І обходиться зовсім недорого. Замість ковбасок можна взяти копчені реберця, свинину, або яловичину, але тоді м'ясо доведеться попередньо приготувати. Фокус розповість, як приготувати смачне і недороге рагу.
Рагу з капустою та копченими ковбасками
Інгредієнти:
- 1 середній качан капусти;
- 1 велика цибулина;
- 4 великі картоплини;
- 4-5 сосисок або мисливських ковбасок;
- рослинна олія, сіль, свіжомелений чорний перець.
Нашаткуйте капусту, видаливши качан. І наріжте шматками завдовжки 1,5-2 см. Цибулю та картоплю очистіть. Цибулю наріжте четвертинками кілець, картоплю — кубиками.
Обсмажте цибулю в глибокому сотейнику з товстим дном в олії близько п'яти хвилин. Додайте картоплю й обсмажуйте ще 5 хвилин. Додайте капусту, перемішайте, посоліть, приправте перцем і тушкуйте на невеликому вогні під кришкою до м'якості капусти і картоплі, приблизно 25 хвилин.
Ковбаски або сосиски наріжте шматочками завдовжки 2 см і за 5 хвилин до готовності всипте в рагу та перемішайте. Рагу готове. Можна додати інші овочі на ваш смак і посипати свіжою зеленню перед подачею.
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