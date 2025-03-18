Будуть несмачними: які краще продукти не заморожувати в морозилці

Заморожування — це зручний спосіб для зберігання продуктів. Але деякі інгредієнти псуються після морозилки.

Related video

Ми звикли заморожувати овочі, фрукти, ягоди й зелень, щоб використовувати їх протягом усього року для приготування різноманітних страв. Втім, не всі продукти після морозилки будуть такими ж смачними, як і до неї. Фокус розкаже, які інгредієнти краще не заморожувати.

Не всі продукти можна заморожувати, бо деякі з них втрачають свій смак та текстуру після розморожування.

Салати. Салатне листя, такі як романо, латук, фрізе, айсберг, рукола і багато інших видів, містять велику кількість рідини. При мінусовій температурі рідина кристалізується, а при розморожуванні змінює зовнішній вигляд та смак. Тому салат не рекомендується заморожувати. При розморожуванні зелень стає м'якою та несмачною.

Сира картопля. У ній також доволі багато вологи, тому після розморожування вона зернистою та змінюється її текстура. Якщо ви хочете зберегти картоплю, яка ось-ось пропаде, рекомендується заздалегідь відварити цей овоч, очистити від шкірки та заморозити.

Яйця. Йдеться про цільний продукт зі шкаралупою. Під час заморожування вміст яйця збільшиться у розмірі і яйце просто трісне.

Молоко та вершки. Під час заморожування та розморожування вони можуть розшаровуватися. Те саме стосується крем-супів та соусів, що містять ці продукти у складі.

Огірки та помідори. Вони приблизно на 95-97% складаються з води. Це один із найбільш водянистих овочів, що не варто заморожувати. І заморожування не підходить для томатів, оскільки продукт містить велику кількість рідини. За негативної температури вода в помідорах кристалізується, що значно впливає на смак та текстуру розморожених продуктів. Якщо ви плануєте зберегти смак томатів, можна замаринувати їх, зробити в'ялені томати, приготувати з них пасату (томатне пюре) або домашній соус.

Готові страви. Заморожувати можна бульйони, рагу, карі, соуси на томатній основі. Також заморожувати можна запіканки та тісто. А от страви з високим вмістом води краще не зберігати в морозилці. Це стосується салатів і з майонезними заправками та свіжими овочами тощо.

Свіжа зелень. Заморожувати кінзу, петрушку чи кріп не рекомендується. Зелень втратить свій смак та аромат. Якщо все ж таки хочете відправити зелень до морозильної камери – то подрібніть її, змішайте з оливковою олією та розкладіть у формочки для льоду. І до додавайте при приготуванні різних страв: від соусів, до супів.

І також не можна заморожувати авокадо.

Читайте також:

Пісне меню: як приготувати суп із грибами та квасолею

Найшвидша страва на вечерю з 5 інгредієнтів: рецепт рагу з капустою та ковбасками

Король страв закарпатської кухні: рецепт справжнього бограча