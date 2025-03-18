Для вегетарианцев: рецепт вкусного горохового супа

Такой суп обычно готовят с копченостями, но с жареными грибами получится ничем не хуже.

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Гороховый суп с грибами подойдет и тем, кто соблюдает пост и тем, кто придерживается вегетарианского меню. Фокус расскажет, как его приготовить.

Гороховый суп с грибами

Ингредиенты:

горох зеленый колотый — 250 г;

вода — 2 литра;

шампиньоны свежие — 400 г;

картофель — 250 г;

морковь — 80 г;

лук — 100 г;

масло растительное — 1 ст.л.;

лавровый лист, соль, перец черный молотый.

Горох выбирайте шлифованный и колотый, он разваривается быстрее. Грибы лучше взять лесные, можно замороженные. А если таких нет, то берите шампиньоны, или вешенки.

Горох тщательно промойте, залейте его горячей водой и оставьте на пару часов. Потом еще раз промойте горох и переложите в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на огонь. Доведите до кипения, снимите пену, убавьте огонь до среднего, посолите и варите минут 30.

Лук мелко нарежьте, морковку натрите на средней терке. Обжарьте лук и морковку на разогретом растительном масле до мягкости.

Если вы используете размороженные грибы, то хорошо отожмите их от жидкости перед жаркой. Нарежьте и добавьте к луку и морковке на сковороде. Поперчите и посолите.

Картофель нарежьте средними кубиками и отправьте к гороху, который уже должен стать мягким к этому времени. Варите под крышкой горох и картошку на среднем огне около десяти минут.

Добавьте в суп обжаренные грибы с овощами и лавровый лист. Попробуйте и посолите, если нужно. Если грибной суп с горохом получился слишком густым, то добавьте немного кипятка. Варите до полной готовности картофеля и гороха. На это уйдет 15 минут.

Если хотите, то к такому супу можно приготовить ржаные сухарики. Нарежьте хлеб на кубики, немного посолите, сбрызните подсолнечным маслом и подсушите в духовке. Натрите их чесноком и добавьте прямо в тарелки с супом перед подачей.

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