Пісне меню: рецепт смачного горохового супу з грибами

Такий суп зазвичай готують із копченостями, але зі смаженими грибами вийде нічим не гірше.

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Гороховий суп із грибами підійде і тим, хто дотримується посту, і тим, хто дотримується вегетаріанського меню. Фокус розповість, як його приготувати.

Гороховий суп із грибами

Інгредієнти:

горох зелений колотий — 250 г;

вода — 2 літри;

печериці свіжі — 400 г;

картопля — 250 г;

морква — 80 г;

цибуля — 100 г;

олія рослинна — 1 ст.л.;

лавровий лист, сіль, перець чорний мелений.

Горох вибирайте шліфований і колотий, він розварюється швидше. Гриби краще взяти лісові, можна заморожені. А якщо таких немає, то беріть печериці, або гливи.

Горох ретельно промийте, залийте його гарячою водою і залиште на кілька годин. Потім ще раз промийте горох і перекладіть у каструлю, залийте холодною водою і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, зніміть піну, зменшіть вогонь до середнього, посоліть і варіть хвилин 30.

Цибулю дрібно наріжте, морквину натріть на середній тертці. Обсмажте цибулю та моркву на розігрітій олії до м'якості.

Якщо ви використовуєте розморожені гриби, то добре відіжміть їх від рідини перед смаженням. Наріжте і додайте до цибулі та моркви на сковороді. Поперчіть і посоліть.

Картоплю наріжте середніми кубиками і відправте до гороху, який уже має стати м'яким до цього часу. Варіть під кришкою горох і картоплю на середньому вогні близько десяти хвилин.

Додайте в суп обсмажені гриби з овочами та лавровий лист. Спробуйте та посоліть, якщо потрібно. Якщо грибний суп із горохом вийшов занадто густим, то додайте трохи окропу. Варіть до повної готовності картоплі та гороху. На це піде 15 хвилин.

Якщо хочете, то до такого супу можна приготувати житні сухарики. Наріжте хліб на кубики, трохи посоліть, збризніть соняшниковою олією і підсушіть у духовці. Натріть їх часником і додайте прямо в тарілки з супом перед подачею.

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