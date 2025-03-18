Домашняя веганская "Нутелла": рецепт вкусной сладкой намазки

"Нутеллу" конечно можно купить и в магазине, но куда проще приготовить ее дома.

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"Нутелла" – одна из самых популярных намазок для крекеров и бутербродов в мире. С ней даже готовят пирожные и торты. И веганскую "Нутеллу" можно приготовить дома по быстрому и простому рецепту: какао, фундук и соевое молоко для идеального крема. Рецептом поделились на сайте La Cucina Italiana.

Все, что вам понадобится в качестве ингредиентов, — это соевое молоко вместо коровьего, а также фундук, какао, тростниковый сахар и оливковое масло. Затем вам понадобится сковорода для поджаривания фундука и хороший миксер, чтобы тщательно перемешать вашу "Нутеллу".

Нутелла (веганский рецепт)

Ингредиенты:

100 г фундука;

70 г соевого молока;

две столовые ложки горького какао-порошка;

три столовые ложки коричневого сахара;

1 ст. л. оливкового масла.

Поджарьте цельные лесные орехи в течение 3 минут на сковороде на слабом огне.

Поместите их в блендер и измельчайте до тех пор, пока они не превратятся в порошок. В этот момент добавьте оливковое масло, пока не получите кремообразную смесь.

Смешайте сахар, какао и взбивайте в течение нескольких секунд, добавьте молоко и взбивайте до тех пор, пока крем не станет однородным.

Если смесь слишком жидкая, добавьте ложку рубленых лесных орехов; если слишком густая, добавьте молока.

Такую домашнюю веганскую "Нутеллу" можно хранить в холодильнике до 10 дней.

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