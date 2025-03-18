Домашня веганська "Нутелла": рецепт смачної солодкої намазки

"Нутеллу", звісно, можна купити і в магазині, але куди простіше приготувати її вдома.

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"Нутелла" — одна з найпопулярніших намазок для крекерів і бутербродів у світі. З нею навіть готують тістечка і торти. І веганську "Нутеллу" можна приготувати вдома за швидким і простим рецептом: какао, фундук і соєве молоко для ідеального крему. Рецептом поділилися на сайті La Cucina Italiana.

Усе, що вам знадобиться як інгредієнти, — це соєве молоко замість коров'ячого, а також фундук, какао, тростинний цукор і оливкова олія. Потім вам знадобиться сковорода для підсмажування фундука і хороший міксер, щоб ретельно перемішати вашу "Нутеллу".

Нутелла (веганський рецепт)

Інгредієнти:

100 г фундука;

70 г соєвого молока;

дві столові ложки гіркого какао-порошку;

три столові ложки коричневого цукру;

1 ст. л. оливкової олії.

Підсмажте цільні лісові горіхи протягом 3 хвилин на сковороді на слабкому вогні.

Помістіть їх у блендер і подрібнюйте доти, доки вони не перетворяться на порошок. У цей момент додайте оливкову олію, поки не отримаєте кремоподібну суміш.

Змішайте цукор, какао і збивайте протягом кількох секунд, додайте молоко і збивайте доти, доки крем не стане однорідним.

Якщо суміш занадто рідка, додайте ложку рубаних лісових горіхів; якщо занадто густа, додайте молока.

Таку домашню веганську "Нутеллу" можна зберігати в холодильнику до 10 днів.

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