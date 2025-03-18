Домашня веганська "Нутелла": рецепт смачної солодкої намазки
"Нутеллу", звісно, можна купити і в магазині, але куди простіше приготувати її вдома.
"Нутелла" — одна з найпопулярніших намазок для крекерів і бутербродів у світі. З нею навіть готують тістечка і торти. І веганську "Нутеллу" можна приготувати вдома за швидким і простим рецептом: какао, фундук і соєве молоко для ідеального крему. Рецептом поділилися на сайті La Cucina Italiana.
Усе, що вам знадобиться як інгредієнти, — це соєве молоко замість коров'ячого, а також фундук, какао, тростинний цукор і оливкова олія. Потім вам знадобиться сковорода для підсмажування фундука і хороший міксер, щоб ретельно перемішати вашу "Нутеллу".
Нутелла (веганський рецепт)
Інгредієнти:
- 100 г фундука;
- 70 г соєвого молока;
- дві столові ложки гіркого какао-порошку;
- три столові ложки коричневого цукру;
- 1 ст. л. оливкової олії.
Підсмажте цільні лісові горіхи протягом 3 хвилин на сковороді на слабкому вогні.
Помістіть їх у блендер і подрібнюйте доти, доки вони не перетворяться на порошок. У цей момент додайте оливкову олію, поки не отримаєте кремоподібну суміш.
Змішайте цукор, какао і збивайте протягом кількох секунд, додайте молоко і збивайте доти, доки крем не стане однорідним.
Якщо суміш занадто рідка, додайте ложку рубаних лісових горіхів; якщо занадто густа, додайте молока.
Таку домашню веганську "Нутеллу" можна зберігати в холодильнику до 10 днів.
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