Яблочные оладьи на пиве: рецепт вкусного завтрака

Такие оладьи в Италии обычно готовят на праздники. И они получаются очень вкусными.

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Яблочные оладьи на пиве — это рецепт яблок, которые обмакиваются в тесто, приготовленное на пиве, а потом обжариваются в масле. Получается пикантно и очень вкусно. Рецептом поделились на сайте La Cucina Italiana.

Этот рецепт возник в 1930-х, когда набор продуктов был ограничен. Но даже из простейших ингредиентов можно приготовить вкуснейшее блюдо. Такие оладьи в Милане называют тортелли и есть легенда, что на празднике один любитель оладий съел сразу 75 штук таких.

Яблочные оладьи на пиве

Ингредиенты:

200 г муки;

50 г сахара;

40 г сливочного масла;

5 яичных желтков;

1 яйцо;

2 яблока;

пиво, сахарная пудра, разрыхлитель, растительное масло, соль.

С помощью венчика смешайте муку, яичные желтки, яйцо, сахар, растопленное сливочное масло, щепотку соли, 1 чайную ложку разрыхлителя и столько пива, сколько необходимо, чтобы получить кремообразное, тягучее тесто.

Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину с помощью соответствующего инструмента и разрежьте каждое на 6 ломтиков толщиной примерно 1 см.

Затем обмакните ломтики яблок в кляр и обжарьте в большом количестве масла, переворачивая несколько раз, пока они не приобретут красивый золотистый цвет. Подавайте яблочные оладьи горячими, посыпав сахарной пудрой.

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