Чтобы оладьи получились пышными: секреты приготовления и идеальный рецепт

Такие оладьи всегда получаются румяными, мягкими и пышными.

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Чаще всего оладьи готовят на кефире. Еще в них добавляют соду, кисломолочный продукт легко вступает в реакцию, тесто быстро наполняется пузырьками воздуха, и в итоге оладьи получаются высокими и пористыми. Однако случается, что и на кефире оладьи не выходят такими, как хочется. Фокус расскажет секреты приготовления.

Обратите внимание на сам кефир. Свежий кефир вам не нужен. Лучше, если он будет уже постоявшим: чем кислее основной ингредиент теста, тем пышнее будут готовые оладьи. И кефир должен быть теплым. Лучше всего не просто на час оставить кефир при комнатной температуре.

И когда вы приготовите тесто, дайте ему постоять, чтобы сода сработала, примерно 15 минут, чтобы тесто наполнилось пузырьками углекислого газа.

И перемешивать тесто после того, как оно постоит – не стоит. От энергичных, хаотичных движений пузырьки в тесте разрушатся, и оно осядет.

И правильная консистенция теста для оладий — это когда оно напоминает густую сметану. Тесто с ложки должно не стекать, а медленно сползать. Регулируйте количество муки.

Оладьи лучше всего жарить на растительном масле, и важно, чтобы его было достаточно много. Они не должны плавать в масле, как во фритюре, но если слегка смазать сковороду маслом, то вкусные оладьи не получатся.

Жарить оладушки нужно на среднем огне. Переворачивать следует плоской лопаткой, когда поверхность становится матовой и в дырочку.

Оладьи на кефире

Ингредиенты:

два яйца;

кефир — 400 мл;

мука — 270 г;

сахар — 70 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

соль — на кончике ножа;

растительное масло для жарки.

В большой миске соедините яйца комнатной температуры, сахар и подогретый заранее кефир. Можно добавить немного ванильного сахара или свежей лимонной цедры. Взбейте массу миксером или венчиком. Добавьте разрыхлитель и соду. Снова все взбейте.

Просейте муку. Добавьте соль и перемешайте. Перемешайте миксером на низкой скорости или вручную венчиком.

Если получилось слишком густо, добавьте немного кефира. Если очень жидко, добавьте муки. Дайте тесту постоять 15 минут.

На сковороду с антипригарным покрытием налейте немного растительного масла. Столовой ложкой выложите тесто в виде круглых оладий и жарьте их на среднем огне до тех пор, пока пузырьки на поверхности не начнут лопаться.

Переверните оладьи лопаткой и подрумяньте с другой стороны. Снимите и сразу же подавайте к столу.

Подавайте с любимым вареньем, джемом, медом, или свежими фруктами и ягодами во вашему вкусу.

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