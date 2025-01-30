Щоб оладки вийшли пишними: секрети приготування та ідеальний рецепт

Такі оладки завжди виходять рум'яними, м'якими та пишними.

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Найчастіше оладки готують на кефірі. Ще в них додають соду, кисломолочний продукт легко вступає в реакцію, тісто швидко наповнюється бульбашками повітря, і в підсумку оладки виходять високими та пористими. Однак трапляється, що і на кефірі оладки не виходять такими, як хочеться. Фокус розповість секрети приготування.

Зверніть увагу на сам кефір. Свіжий кефір вам не потрібен. Краще, якщо він буде вже постоялим: чим кисліший основний інгредієнт тіста, тим пишнішими будуть готові оладки. І кефір має бути теплим. Найкраще не просто на годину залишити кефір за кімнатної температури.

І коли ви приготуєте тісто, дайте йому постояти, щоб сода спрацювала, приблизно 15 хвилин, щоб тісто наповнилося бульбашками вуглекислого газу.

І перемішувати тісто після того, як воно постоїть — не варто. Від енергійних, хаотичних рухів бульбашки в тісті зруйнуються, і воно осяде.

І правильна консистенція тіста для оладок — це коли воно нагадує густу сметану. Тісто з ложки має не стікати, а повільно сповзати. Регулюйте кількість борошна.

Оладки найкраще смажити на рослинній олії, і важливо, щоб її було досить багато. Вони не повинні плавати в олії, як у фритюрі, але якщо злегка змастити сковорідку олією, то смачні оладки не вийдуть.

Смажити оладки потрібно на середньому вогні. Перевертати слід плоскою лопаткою, коли поверхня стає матовою і в дірочку.

Оладки на кефірі

Інгредієнти:

два яйця;

кефір — 400 мл;

борошно — 270 г;

цукор — 70 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

сіль — на кінчику ножа;

рослинна олія для смаження.

У великій мисці з'єднайте яйця кімнатної температури, цукор і підігрітий заздалегідь кефір. Можна додати трохи ванільного цукру або свіжої лимонної цедри. Збийте масу міксером або вінчиком. Додайте розпушувач і соду. Знову все збийте.

Просійте борошно. Додайте сіль і перемішайте. Перемішайте міксером на низькій швидкості або вручну вінчиком.

Якщо вийшло занадто густо, додайте трохи кефіру. Якщо дуже рідко, додайте борошна. Дайте тісту постояти 15 хвилин.

На сковорідку з антипригарним покриттям налийте трохи рослинної олії. Столовою ложкою викладіть тісто у вигляді круглих оладок і смажте їх на середньому вогні доти, доки бульбашки на поверхні не почнуть лопатися.

Переверніть оладки лопаткою і підрум'яньте з іншого боку. Зніміть і відразу ж подавайте до столу.

Подавайте з улюбленим варенням, джемом, медом, або свіжими фруктами та ягодами на ваш смак.

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