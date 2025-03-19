Яблучні оладки на пиві: рецепт смачного сніданку

Такі оладки в Італії зазвичай готують на свята. І вони виходять дуже смачними.

Related video

Яблучні оладки на пиві — це рецепт яблук, які вмочуються в тісто, приготоване на пиві, а потім обсмажуються в олії. Виходить пікантно і дуже смачно. Рецептом поділилися на сайті La Cucina Italiana.

Цей рецепт виник у 1930-х, коли набір продуктів був обмежений. Але навіть із найпростіших інгредієнтів можна приготувати дуже смачну страву. Такі оладки в Мілані називають тортеллі і є легенда, що на святі один любитель оладок з'їв одразу 75 штук таких.

Яблучні оладки на пиві

Інгредієнти:

200 г борошна;

50 г цукру;

40 г вершкового масла;

5 яєчних жовтків;

1 яйце;

2 яблука;

пиво, цукрова пудра, розпушувач, рослинна олія, сіль.

За допомогою вінчика змішайте борошно, яєчні жовтки, яйце, цукор, розтоплене вершкове масло, дрібку солі, 1 чайну ложку розпушувача і стільки пива, скільки необхідно, щоб отримати кремоподібне, тягуче тісто.

Очистіть яблука від шкірки, видаліть серцевину за допомогою відповідного інструменту і розріжте кожне на 6 скибочок завтовшки приблизно 1 см.

Потім вмочіть скибочки яблук у кляр і обсмажте у великій кількості олії, перевертаючи кілька разів, доки вони не набудуть гарного золотистого кольору. Подавайте яблучні оладки гарячими, посипавши цукровою пудрою.

Читайте також:

Щоб оладки вийшли пишними: секрети приготування та ідеальний рецепт

Картопляні оладки з сиром: рецепт смачної німецької страви

Ідеальний сніданок: як приготувати яблучні оладки на кефірі