Яблучні оладки на пиві: рецепт смачного сніданку
Такі оладки в Італії зазвичай готують на свята. І вони виходять дуже смачними.
Яблучні оладки на пиві — це рецепт яблук, які вмочуються в тісто, приготоване на пиві, а потім обсмажуються в олії. Виходить пікантно і дуже смачно. Рецептом поділилися на сайті La Cucina Italiana.
Цей рецепт виник у 1930-х, коли набір продуктів був обмежений. Але навіть із найпростіших інгредієнтів можна приготувати дуже смачну страву. Такі оладки в Мілані називають тортеллі і є легенда, що на святі один любитель оладок з'їв одразу 75 штук таких.
Яблучні оладки на пиві
Інгредієнти:
- 200 г борошна;
- 50 г цукру;
- 40 г вершкового масла;
- 5 яєчних жовтків;
- 1 яйце;
- 2 яблука;
- пиво, цукрова пудра, розпушувач, рослинна олія, сіль.
За допомогою вінчика змішайте борошно, яєчні жовтки, яйце, цукор, розтоплене вершкове масло, дрібку солі, 1 чайну ложку розпушувача і стільки пива, скільки необхідно, щоб отримати кремоподібне, тягуче тісто.
Очистіть яблука від шкірки, видаліть серцевину за допомогою відповідного інструменту і розріжте кожне на 6 скибочок завтовшки приблизно 1 см.
Потім вмочіть скибочки яблук у кляр і обсмажте у великій кількості олії, перевертаючи кілька разів, доки вони не набудуть гарного золотистого кольору. Подавайте яблучні оладки гарячими, посипавши цукровою пудрою.
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