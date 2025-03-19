Блинчики Дональда Дака: рецепт вкусного лакомства для детей

Дональд Дак "родился" еще в 1934 году. Этого героя часто изображают в поварском колпаке и у него есть фирменное блюдо.

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Даже в большой семье Дональда Дака, созданной Уолтом Диснеем, есть бабушка и семейная книга рецептов, передаваемая с любовью. Фирменное блюдо Дональда Дака, которого часто изображают как домашнего повара, — "знаменитые блины, приготовленные для его племянников Хьюи, Дьюи и Луи". Рецептом поделились на сайте La Cucina Italiana.

Блинчики Дональда Дака

Ингредиенты:

1 стакан муки;

3/4 стакана молока;

2 ложки разрыхлителя;

2 ст. ложки растительного масла;

1 яйцо;

кленовый сироп, или жидкий мед;

сливочное масло;

сахарная пудра, соль.

В миске смешайте растительное масло, яйцо, 1 столовую ложку кленового сиропа и молоко. В другой миске смешайте муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Смешайте жидкие и сухие ингредиенты венчиком до получения однородной и гладкой массы. Растопите кусочек сливочного масла на сковороде, затем убавьте огонь. Налейте половник смеси для блинчиков на сковороду. Когда начнут появляться пузырьки, переверните блин и доведите его до готовности.

Продолжайте, пока блинное тесто не закончится. Подавайте блины с кленовым сиропом, сахарной пудрой и фруктами по вашему выбору.

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