Млинці Дональда Дака: рецепт смачних ласощів для дітей

Дональд Дак "народився" ще 1934 року. Цього героя часто зображують у кухарському ковпаку і в нього є фірмова страва.

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Навіть у великій родині Дональда Дака, яку створив Волт Дісней, є бабуся і сімейна книга рецептів, що передається з любов'ю. Фірмова страва Дональда Дака, якого часто зображують як домашнього кухаря, — "знамениті млинці, приготовані для його племінників Г'юї, Д'юї та Луї". Рецептом поділилися на сайті La Cucina Italiana.

Млинці Дональда Дака

Інгредієнти:

1 склянка борошна;

3/4 склянки молока;

2 ложки розпушувача;

2 ст. ложки рослинної олії;

1 яйце;

кленовий сироп, або рідкий мед;

вершкове масло;

цукрова пудра, сіль.

У мисці змішайте рослинну олію, яйце, 1 столову ложку кленового сиропу і молоко. В іншій мисці змішайте борошно з розпушувачем і дрібкою солі. Змішайте рідкі та сухі інгредієнти вінчиком до отримання однорідної та гладкої маси. Розтопіть шматочок вершкового масла на сковороді, потім зменшіть вогонь. Налийте ополоник суміші для млинців на сковороду. Коли почнуть з'являтися бульбашки, переверніть млинець і доведіть його до готовності.

Продовжуйте, поки млинцеве тісто не закінчиться. Подавайте млинці з кленовим сиропом, цукровою пудрою та фруктами за вашим вибором.

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