Ленивые голубцы: как приготовить быстрое и очень вкусное блюдо к ужину

у каждой хозяйки – свой проверенный годами рецепт голубцов.

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Голубцы – популярное блюдо украинской кухни, которое любимо поколениями гурманов. Его готовят как в будни, так и на праздники, где они моментально разлетаются по тарелкам гостей. Как правило, приготовление голубцов занимает довольно много времени. Однако автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день" показала, как приготовить ленивые голубцы. На это уйдет значительно меньше времени, а вкус никак не пострадает.

Ленивые голубцы

Ингредиенты:

мясо (свинина/говядина) – 1 кг;

рис – 375 гр (2 стакана);

лук – 3 шт;

морковь – 2 шт;

капуста – 500 гр;

специи: соль, перец, к мясу, паприка – по вкусу;

мука – для панировки;

растительное масло для жарки.

Для заливки:

сметана – 1/2 литра;

томаты без кожуры в своем соке перемолотые – 1/2 литра (если нет, то 2 ст.л. томатной пасты+1/2 л воды),

специи: соль, перец, хмели-сунели – по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо перемолоть в фарш. Рис хорошо промыть и сварить до готовности (20 минут на медленном огне после закипания). Лук порезать, морковь потереть на грубой терке. На 3 ст. л. растительного масла на небольшом огне обжарить до прозрачности и мягкости лука, добавить морковь и жарить вместе еще несколько минут.

Капусту мелко нарезать, подтушить до мягкости на 2 ст. л. масла на небольшом огне.

В большой миске вымешать до однородности фарш, варенный рис, зажарку, капусту и специи.

В миску насыпать муку, разогреть масло на сковороде. Из массы сформировать котлетки, обвалять их в муке и жарить на среднем огне с двух сторон до легкой золотистости. Надо чтобы масса только "схватилась", не нужно жарить до готовности, – голубцы еще будут тушиться и успеют приготовиться.

Когда готовы котлетки, делаем заливку. Для этого все ингредиенты хорошо перемешать в глубокой миске.

На дно формы для запекания вылить несколько ложек заливки, выложить "голубцы", залить оставшимся соусом и запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке до готовности.

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