Ліниві голубці: як приготувати швидку і дуже смачну страву до вечері

у кожної господині — свій перевірений роками рецепт голубців.

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Голубці — популярна страва української кухні, яку люблять покоління гурманів. Її готують як у будні, так і на свята, де вони миттєво розлітаються по тарілках гостей. Як правило, приготування голубців займає досить багато часу. Проте авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" показала, як приготувати ліниві голубці. На це піде значно менше часу, а смак ніяк не постраждає.

Ліниві голубці

Інгредієнти:

м'ясо (свинина/яловичина) – 1 кг;

рис – 375 г (2 склянки);

цибуля – 3 шт;

морква – 2 шт;

капуста – 500 г;

спеції: сіль, перець, до м'яса, паприка – за смаком;

борошно – для панірування;

рослинна олія для смаження.

Для заливки:

сметана – 1/2 літра;

томати без шкірки у своєму соку перемелені – 1/2 літра (якщо немає, то 2 ст. л. томатної пасти+1/2 л води),

спеції: сіль, перець, хмелі-сунелі – за смаком.

Спосіб приготування:

М'ясо перемолоти у фарш. Рис добре промити і зварити до готовності (20 хвилин на повільному вогні після закипання). Цибулю порізати, моркву потерти на грубій тертці. На 3 ст. л. олії на невеликому вогні обсмажити до прозорості та м'якості цибулю, додати моркву і смажити разом ще кілька хвилин.

Капусту дрібно нарізати, підтушкувати до м'якості на 2 ст. л. олії на невеликому вогні.

У великій мисці вимішати до однорідності фарш, варений рис, засмажку, капусту і спеції.

У миску насипати борошно, розігріти олію на сковороді. З маси сформувати котлетки, обваляти їх у борошні та смажити на середньому вогні з двох боків до легкої золотистості. Треба щоб маса тільки "схопилася", не потрібно смажити до готовності, – голубці ще будуть тушкуватися і встигнуть приготуватися.

Коли готові котлетки, робимо заливку. Для цього всі інгредієнти добре перемішати в глибокій мисці.

На дно форми для запікання вилити кілька ложок заливки, викласти "голубці", залити соусом, що залишився, і запікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці до готовності.

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