Сытно и очень вкусно: рецепт быстрой закуски
При приготовлении закуски в духовке нужно внимательно следить, чтобы сыр не вытек.
Если до следующего приема пищи еще далеко, а голод дает о себе знать, рекомендуем попробовать быструю и очень вкусную закуску, рецептом которой поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян. Она получается настолько аппетитной. что ее можно смело ставить на стол к приходу гостей.
Быстрая закуска с сыром и беконом
Ингредиенты:
- тостовый хлеб (тонко порезанный любой хлеб);
- твердый сыр – 150-200 гр;
- бекон – 200-300 гр.
Для соуса:
- сметана – 2 ст. л;
- майонез – 2 ст. л;
- маринованный огурец – 1 шт (по желанию);
- укроп (можно и петрушку или зеленый лук);
- чеснок – 1-2 зубчика.
Способ приготовления:
Хлеб раскатать тонким пластом, как показано на видео. На край каждого кусочка выложить брусочек сыра, завернуть в рулет и туго обмотать беконом. Выложить в форму и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут. Следите, чтобы сыр полностью не вытекал, вынимайте из духовки вовремя.
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