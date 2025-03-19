Сытно и очень вкусно: рецепт быстрой закуски

При приготовлении закуски в духовке нужно внимательно следить, чтобы сыр не вытек.

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Если до следующего приема пищи еще далеко, а голод дает о себе знать, рекомендуем попробовать быструю и очень вкусную закуску, рецептом которой поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян. Она получается настолько аппетитной. что ее можно смело ставить на стол к приходу гостей.

Быстрая закуска с сыром и беконом

Ингредиенты:

тостовый хлеб (тонко порезанный любой хлеб);

твердый сыр – 150-200 гр;

бекон – 200-300 гр.

Для соуса:

сметана – 2 ст. л;

майонез – 2 ст. л;

маринованный огурец – 1 шт (по желанию);

укроп (можно и петрушку или зеленый лук);

чеснок – 1-2 зубчика.

Способ приготовления:

Хлеб раскатать тонким пластом, как показано на видео. На край каждого кусочка выложить брусочек сыра, завернуть в рулет и туго обмотать беконом. Выложить в форму и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут. Следите, чтобы сыр полностью не вытекал, вынимайте из духовки вовремя.

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