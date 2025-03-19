Ситно і дуже смачно: рецепт швидкої закуски
Під час приготування закуски в духовці потрібно уважно стежити, щоб сир не витік.
Якщо до наступного прийому їжі ще далеко, а голод дається взнаки, рекомендуємо спробувати швидку і дуже смачну закуску, рецептом якої поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян. Вона виходить настільки апетитною, що її можна сміливо ставити на стіл до приходу гостей.
Швидка закуска з сиром і беконом
Інгредієнти:
- тостовий хліб (тонко порізаний будь-який хліб);
- твердий сир – 150-200 г;
- бекон – 200-300 г.
Для соусу:
- сметана – 2 ст. л;
- майонез – 2 ст. л;
- маринований огірок – 1 шт (за бажанням);
- кріп (можна і петрушку чи зелену цибулю);
- часник – 1-2 зубчики.
Спосіб приготування:
Хліб розкачати тонким шаром, як показано на відео. На край кожного шматочка викласти брусочок сиру, загорнути в рулет і туго обмотати беконом. Викласти у форму і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 10-15 хвилин. Слідкуйте, щоб сир повністю не витікав, виймайте з духовки вчасно.
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