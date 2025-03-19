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Їжа

Ситно і дуже смачно: рецепт швидкої закуски

закуска, швидка закуска

Під час приготування закуски в духовці потрібно уважно стежити, щоб сир не витік.

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Якщо до наступного прийому їжі ще далеко, а голод дається взнаки, рекомендуємо спробувати швидку і дуже смачну закуску, рецептом якої поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян. Вона виходить настільки апетитною, що її можна сміливо ставити на стіл до приходу гостей.

Швидка закуска з сиром і беконом

Інгредієнти:

  • тостовий хліб (тонко порізаний будь-який хліб);
  • твердий сир – 150-200 г;
  • бекон – 200-300 г.

Для соусу:

  • сметана – 2 ст. л;
  • майонез – 2 ст. л;
  • маринований огірок – 1 шт (за бажанням);
  • кріп (можна і петрушку чи зелену цибулю);
  • часник – 1-2 зубчики.

Спосіб приготування:

Хліб розкачати тонким шаром, як показано на відео. На край кожного шматочка викласти брусочок сиру, загорнути в рулет і туго обмотати беконом. Викласти у форму і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 10-15 хвилин. Слідкуйте, щоб сир повністю не витікав, виймайте з духовки вчасно.

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