Ситно і дуже смачно: рецепт швидкої закуски

Під час приготування закуски в духовці потрібно уважно стежити, щоб сир не витік.

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Якщо до наступного прийому їжі ще далеко, а голод дається взнаки, рекомендуємо спробувати швидку і дуже смачну закуску, рецептом якої поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян. Вона виходить настільки апетитною, що її можна сміливо ставити на стіл до приходу гостей.

Швидка закуска з сиром і беконом

Інгредієнти:

тостовий хліб (тонко порізаний будь-який хліб);

твердий сир – 150-200 г;

бекон – 200-300 г.

Для соусу:

сметана – 2 ст. л;

майонез – 2 ст. л;

маринований огірок – 1 шт (за бажанням);

кріп (можна і петрушку чи зелену цибулю);

часник – 1-2 зубчики.

Спосіб приготування:

Хліб розкачати тонким шаром, як показано на відео. На край кожного шматочка викласти брусочок сиру, загорнути в рулет і туго обмотати беконом. Викласти у форму і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 10-15 хвилин. Слідкуйте, щоб сир повністю не витікав, виймайте з духовки вчасно.

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