Вкусно и просто: рецепт постных голубцов с гречкой и грибами

Такие голубцы получаются очень вкусными, если к шампиньонам добавить лесные грибы, которые придадут аромат.

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Чтобы постное меню не было слишком скучным, попробуйте приготовить эту вкуснейшие голубцы с необычной начинкой из гречки и грибов, вместо привычных риса и мяса. Фокус расскажет, как их приготвоить.

Лучшим заменителем мяса можно считать грибы, можно взять вешенки, эринги или шампиньоны, или лесные грибы. Или смесь грибов. Если у вас сухие белые грибы, то замочите их заранее, а через несколько часов залейте горячей водой и отварите до готовности. Вместо обычной белокочанной капусты можно использовать савойскую — у ее листьев приятный ореховый привкус.

Постные голубцы с гречкой и грибами

Ингредиенты:

1 кочан белокочанной капусты;

250 г лесных грибов;

1 стакан гречки;

1 луковица;

растительное масло, соль молотый перец.

Для соуса:

500 мл томатов в собственном соку;

1 морковка;

1 луковица;

3 зубчика чеснока;

растительное молоко;

сахар, сладкая молотая паприка.

Из кочана капусты аккуратно удалите кочерыжку. Плотно заверните кочан в пакет и поставьте в микроволновку на 10 минут на полную мощность. Потом оставьте еще на пять минут. Так вы размягчите листья, чтобы было удобней заворачивать голубцы.

Достаньте капусту из пакета, остудите и разберите на листы. Гречку для начинки залейте 2 стаканами кипящей подсоленной воды, доведите до кипения, убавьте огонь до минимального и варите под крышкой 25–30 минут.

Лук и грибы нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на растительном масле. Готовые грибы с луком перемешайте с гречкой. Посолите и поперчите. На каждый капустный лист положите 1,5–2 ст. л. начинки и сверните конвертом.

Для соуса снимите кожицу с помидоров. Добавьте томатный сок из банки, измельчите с помощью блендера. Морковь натрите на средней терке, лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс.

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук с чесноком до прозрачности. Добавьте морковку и готовьте, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Добавьте в сковороду к овощам томатное пюре и тушите 15 минут. Добавьте специи и посолите.

Положите голубцы в форму для запекания, влейте половину соуса, выложите голубцы, полейте соусом. Накройте форму фольгой и готовьте в духовке разогретой до 170 градусов около 40 минут. Снимите фольгу и готовьте еще 20 минут. Подавайте голубцы с гречкой горячими, полив соусом.

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