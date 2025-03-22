Смачно і просто: рецепт пісних голубців із гречкою та грибами

Такі голубці виходять дуже смачними, якщо до печериць додати лісові гриби, які додадуть аромату.

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Щоб пісне меню не було надто нудним, спробуйте приготувати ці смачнючі голубці з незвичайною начинкою з гречки та грибів, замість звичних рису та м'яса. Фокус розповість, як їх приготувати.

Найкращим замінником м'яса можна вважати гриби, можна взяти гливи, ерінги чи печериці, або лісові гриби. Або суміш грибів. Якщо у вас сухі білі гриби, то замочіть їх заздалегідь, а через кілька годин залийте гарячою водою і відваріть до готовності. Замість звичайної білокачанної капусти можна використати савойську — її листя має приємний горіховий присмак.

Пісні голубці з гречкою та грибами

Інгредієнти:

1 качан білокачанної капусти;

250 г лісових грибів;

1 склянка гречки;

1 цибулина;

рослинна олія, сіль; мелений перець.

Для соусу:

500 мл томатів у власному соку;

1 морквина;

1 цибулина;

3 зубчики часнику;

рослинне молоко;

цукор, солодка мелена паприка.

З качана капусти акуратно видаліть качан. Щільно загорніть качан у пакет і поставте в мікрохвильовку на 10 хвилин на повну потужність. Потім залиште ще на п'ять хвилин. Так ви розм'якшите листя, щоб було зручніше загортати голубці.

Дістаньте капусту з пакета, остудіть і розберіть на листи. Гречку для начинки залийте 2 склянками киплячої підсоленої води, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до мінімального і варіть під кришкою 25-30 хвилин.

Цибулю та гриби наріжте дрібними кубиками, обсмажте на олії. Готові гриби з цибулею перемішайте з гречкою. Посоліть і поперчіть. На кожен капустяний лист покладіть 1,5-2 ст. л. начинки та згорніть конвертом.

Для соусу зніміть шкірку з помідорів. Додайте томатний сік із банки, подрібніть за допомогою блендера. Моркву натріть на середній тертці, цибулю наріжте дрібними кубиками, часник пропустіть через прес.

У сковорідці розігрійте олію та обсмажте цибулю з часником до прозорості. Додайте моркву і готуйте, постійно помішуючи, до золотистого кольору. Додайте в сковорідку до овочів томатне пюре і тушкуйте 15 хвилин. Додайте спеції та посоліть.

Покладіть голубці у форму для запікання, влийте половину соусу, викладіть голубці, полийте соусом. Накрийте форму фольгою і готуйте в духовці, розігрітій до 170 градусів, близько 40 хвилин. Зніміть фольгу і готуйте ще 20 хвилин. Подавайте голубці з гречкою гарячими, полив соусом.

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