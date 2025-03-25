Самый вкусный завтрак: как приготовить оладьи из овсяных хлопьев
Оладьи из овсяных хлопьев на молоке получаются очень пышными и нежными.
Оладьи, панкейки, или блинчики на завтрак – это почти традиция. И оладьи из овсяных хлопьев приятно разнообразят это утреннее меню. На приготовление уйдет около 40 мину, а результат вас порадует. Фокус расскажет, как их приготовить.
Оладьи из овсяных хлопьев
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 180 г;
- овсяные хлопья — 80 г;
- молоко — 300 мл;
- сахар — 3 ст. л.;
- одно яйцо;
- масло растительное — 1 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сода пищевая — 0,5 ч. л.;
- лимонный сок — 40 г.
Смешайте овсяные хлопья, сахар и соль. Яйцо слегка взбейте вилкой. Добавьте его к сухой смеси, следом влейте холодное молоко.
Перемешайте ингредиенты вилкой. Добавьте сок половинки лимона, чтобы он вступил в контакт с содой, тогда оладби получатся пышными. Оставьте будущее тесто на 20 минут.
Просейте муку вместе с содой через мелкое сито в миску. Добавляйте муку порциями в молочную смесь и перемешивайте. Влейте растительное масло и перемешайте.
И жарьте оладьи из овсяных хлопьев на разогретой сковороде на растительном масле, выкладывая тесто столовой ложкой.
Подавайте оладьи с джемом, сметаной, йогуртом, или медом. Или же с несладкими ингредиентами. Вроде соленой рыбы, или икрой. С тестом для овсяных оладий можно поэкспериментировать, добавив изюм, цукаты или мелко нарезанные яблоки.
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