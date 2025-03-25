Найсмачніший сніданок: як приготувати оладки з вівсяних пластівців

Оладки з вівсяних пластівців на молоці виходять дуже пишними і ніжними.

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Оладки, панкейки, чи млинці на сніданок — це майже традиція. І оладки з вівсяних пластівців приємно урізноманітнюють це ранкове меню. На приготування піде близько 40 хвилин, а результат вас порадує. Фокус розповість, як їх приготувати.

Оладки з вівсяних пластівців

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 180 г;

вівсяні пластівці — 80 г;

молоко — 300 мл;

цукор — 3 ст. л.;

одне яйце;

олія рослинна — 1 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

сода харчова — 0,5 ч. л.;

лимонний сік — 40 г.

Змішайте вівсяні пластівці, цукор і сіль. Яйце злегка збийте виделкою. Додайте його до сухої суміші, слідом влийте холодне молоко.

Перемішайте інгредієнти виделкою. Додайте сік половинки лимона, щоб він вступив у контакт із содою, тоді оладбі вийдуть пишними. Залиште майбутнє тісто на 20 хвилин.

Просійте борошно разом із содою через дрібне сито в миску. Додавайте борошно порціями в молочну суміш і перемішуйте. Влийте рослинну олію та перемішайте.

І смажте оладки з вівсяних пластівців на розігрітій сковорідці на рослинній олії, викладаючи тісто столовою ложкою.

Подавайте оладки з джемом, сметаною, йогуртом, або медом. Або ж із несолодкими інгредієнтами. На кшталт солоної риби, або ікрою. З тістом для вівсяних оладок можна поекспериментувати, додавши родзинки, цукати або дрібно нарізані яблука.

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