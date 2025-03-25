Спагетти от Меган Маркл: рецепт блюда, которое стало вирусным (видео)

Шоу жены принца Гарри "С любовью, Меган" раскритиковали в соцсетях. Но пасту по ее рецепту все-таки приготовили.

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В первом эпизоде своего нового шоу Меган Маркл делится со своим другом Дэниелом Мартином рецептом "спагетти на одной сковородке". Жена принца Гарри говорит, что это "семейный рецепт", который любят даже ее дети. И хотя новое шоу герцогини Сассекской раскритиковали, но блюдо попробовали приготовить блогеры и кулинарные критики и обнаружили, что оно довольно вкусное и просто готовится. Рецептом поделились на сайте Business Insider.

Рецепт пасты от Меган Маркл стал вирусным

Спагетти на одной сковороде от Меган Маркл

Ингредиенты:

два зубчика чеснока;

помидоры — 500 г;

оливковое масло — ¼ стакана;

цедра одного лимона;

спагетти — 500 г;

вода – три стакана;

мангольд, капуста кале, тертый пармезан, перец красный молотый.

Порежьте и выложите на сковородку помидоры. На этом этапе выключите плиту. Добавьте оливковое масло, посыпьте их солью. Затем добавьте измельченный чеснок и перемешайте деревянной ложкой.

Далее выложите примерно одну упаковку спагетти на сковородку. Натрите цедру целого лимона на лапшу, а тем временем вскипятите воду в чайнике. Понадобится примерно 3 стакана воды, чтобы покрыть макароны и помидоры, после чего накройте сковородку крышкой.

В шоу Меган отметила, что спагетти нужно заливать 3 ½ стаканами воды, но ее точное количество зависит от размера вашей сковородки. Установите средний огонь и тушите макароны с овощами примерно 5 минут. Пока они готовятся, нарежьте мангольд.

Герцогиня Сассекская рекомендует измельчить красную часть стебля для добавления цвета и аромата, а также использовать листья. Когда паста закипит, уменьшите огонь и добавьте зелень.

Перемешайте спагетти деревянной ложкой, чтобы они не слипались. Добавьте нарезанный мангольд и несколько горстей капусты кале, разорванной руками. Перемешайте все и оставьте готовиться еще несколько минут на небольшом огне.

Меган Маркл уверяет, что крахмал из макарон создаст "сливочный" соус без добавления сливок. Посолите, добавьте хлопья красного перца и подавайте.

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