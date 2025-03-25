Спагеті від Меган Маркл: рецепт страви, яка стала вірусною (відео)

Шоу дружини принца Гаррі "З любов'ю, Меган" розкритикували в соцмережах. Але пасту за її рецептом все-таки приготували.

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У першому епізоді свого нового шоу Меган Маркл ділиться зі своїм другом Деніелом Мартіном рецептом "спагеті на одній сковорідці". Дружина принца Гаррі каже, що це "сімейний рецепт", який люблять навіть її діти. І хоча нове шоу герцогині Сассекської розкритикували, але страву спробували приготувати блогери і кулінарні критики і виявили, що вона доволі смачна і просто готується. Рецептом поділилися на сайті Business Insider.

Рецепт пасти від Меган Маркл став вірусним

Спагеті на одній сковороді від Меган Маркл

Інгредієнти:

два зубчики часнику;

помідори — 500 г;

оливкова олія — ¼ склянки;

цедра одного лимона;

спагеті — 500 г;

вода — три склянки;

мангольд, капуста кале, тертий пармезан, перець червоний мелений.

Поріжте та викладіть на сковорідку помідори. На цьому етапі вимкніть плиту. Додайте оливкову олію, посипте їх сіллю. Потім додайте подрібнений часник і перемішайте дерев'яною ложкою.

Далі викладіть приблизно одну упаковку спагеті на сковорідку. Натріть цедру цілого лимона на локшину, а тим часом закип'ятіть воду в чайнику. Знадобиться приблизно 3 склянки води, щоб покрити макарони й помідори, після чого накрийте сковорідку кришкою.

У шоу Меган зазначила, що спагеті потрібно заливати 3 ½ склянками води, але її точна кількість залежить від розміру вашої сковорідки. Встановіть середній вогонь і тушкуйте макарони з овочами приблизно 5 хвилин. Поки вони готуються, наріжте мангольд.

Герцогиня Сассекська рекомендує подрібнити червону частину стебла для додавання кольору й аромату, а також використовувати листя. Коли паста закипить, зменшіть вогонь і додайте зелень.

Перемішайте спагеті дерев'яною ложкою, щоб вони не злипалися. Додайте нарізаний мангольд і кілька жмень капусти кале, розірваної руками. Перемішайте все і залиште готуватися ще кілька хвилин на невеликому вогні.

Меган Маркл запевняє, що крохмаль із макаронів створить "вершковий" соус без додавання вершків. Посоліть, додайте пластівці червоного перцю і подавайте.

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