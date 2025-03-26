Спагетти с кабачками: рецепт вкусного блюда от актера Стэнли Туччи

Туччи показал, как готовит свою любимую пасту в документальном сериале "В поисках Италии".

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Стэнли Туччи посетил деревушку на полуострове Сорренто и приготовил спагетти по местному рецепту. Они называются alla Nerano (алла Нерано) и их готовят с 1952 года. Рецептом поделился журнал New Yorker.

Утверждается, что впервые эти спагетти были приготовлены в 1952 году Марией Грацией, она была хозяйкой ресторана в рыбацкой деревушке Нерано.

Кроме кабачков, свежего базилика и спагетти, нужен сыр проволоне. Можно использовать пекорино или пармезан.

Паста от Стэнли Туччи

Ингредиенты:

400 г спагетти;

5-6 средних кабачков или цукини;

горсть свежего базилика;

100 г тертого пекорино;

1 зубчик чеснока, измельченный (по желанию);

50 г сливочного масла.

Сначала нужно обжарить кружочки кабачков с чесноком и отложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Пока кабачки остывают, отварите спагетти до готовности.

Тем времени выложите кабачки в сковороду и, доливая воду из кастрюли с пастой, доведите кабачки до мягкости. Когда кабачки станут мягкими, добавьте к ним сливочное масло и перемешайте. Добавьте тертый сыр. А потом спагетти можно отправлять к кабачкам и аккуратно перемешать.

Если смесь покажется вам слишком густой, добавьте еще немного бульона. Если она слишком жидкая, добавьте еще сыра. Добавьте свежий базилик и черный перец по вкусу.

Подавайте с веточкой базилика сверху (с цветком базилика, если он у вас есть) в неглубокой миске.

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