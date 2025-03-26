Спагеті з кабачками: рецепт смачної страви від актора Стенлі Туччі
Туччі показав, як готує свою улюблену пасту в документальному серіалі "У пошуках Італії".
Стенлі Туччі відвідав село на півострові Сорренто і приготував спагеті за місцевим рецептом. Вони називаються alla Nerano (алла Нерано) і їх готують з 1952 року. Рецептом поділився журнал New Yorker.
Стверджується, що вперше ці спагеті приготувала 1952 року Марія Грація, вона була господинею ресторану в рибальському селі Нерано.
Крім кабачків, свіжого базиліку та спагеті, потрібен сир проволоне. Можна використовувати пекоріно або пармезан.
Паста від Стенлі Туччі
Інгредієнти:
- 400 г спагеті;
- 5-6 середніх кабачків або цукіні;
- жменю свіжого базиліка;
- 100 г тертого пекоріно;
- 1 зубчик часнику, подрібнений (за бажанням);
- 50 г вершкового масла.
Спочатку потрібно обсмажити кружальця кабачків із часником і відкласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Поки кабачки остигають, відваріть спагеті до готовності.
Тим часом викладіть кабачки в сковорідку і, доливаючи воду з каструлі з пастою, доведіть кабачки до м'якості. Коли кабачки стануть м'якими, додайте до них вершкове масло і перемішайте. Додайте тертий сир. А потім спагеті можна відправляти до кабачків і акуратно перемішати.
Якщо суміш здасться вам занадто густою, додайте ще трохи бульйону. Якщо вона занадто рідка, додайте ще сиру. Додайте свіжий базилік і чорний перець за смаком.
Подавайте з гілочкою базиліка зверху (з квіткою базиліка, якщо вона у вас є) в неглибокій мисці.
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