Пряные и немного острые: рецепт куриных крылышек и вкусного соуса

Такие крылышки получаются хрустящими и отлично сочетаются с нежными соусами.

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Хрустящие крылышки с лимонным перцем легко приготовить и они точно порадуют тех, кто хочет попробовать что-то новенькое. Рецептом поделились на сайте Coolinarika.

Лимонные куриные крылышки

Ингредиенты:

1 кг куриных крылышек;

черный перец молотый;

1 столовая ложка тертой лимонной цедры;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль.

Для соуса:

200 г сливок;

1 чеснок;

1 столовая ложка рубленой петрушки;

1 столовая ложка лимонного сока;

1 столовая ложка оливкового масла.

Крылышки вымойте и хорошо высушите бумажными полотенцами. Положите их в большую миску, полейте оливковым маслом, добавьте тертую цедру лимона, щедро посыпьте молотым черным перцем и приправьте молотой морской солью, тщательно перемешайте.

Выстелите форму для выпечки бумагой, выложите крылышки и запекайте 30–35 минут в духовке, разогретой до 220 градусов. Если будете запекать крылышки на решетке над формой для выпечки, они станут более хрустящими.

И приготовьте соус. Смешайте сливки с измельченным чесноком, рубленой петрушкой, лимонным соком и оливковым маслом. Добавьте соль, тщательно перемешайте и подавайте с крылышками.

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