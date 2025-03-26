Пряные и немного острые: рецепт куриных крылышек и вкусного соуса
Такие крылышки получаются хрустящими и отлично сочетаются с нежными соусами.
Хрустящие крылышки с лимонным перцем легко приготовить и они точно порадуют тех, кто хочет попробовать что-то новенькое. Рецептом поделились на сайте Coolinarika.
Лимонные куриные крылышки
Ингредиенты:
- 1 кг куриных крылышек;
- черный перец молотый;
- 1 столовая ложка тертой лимонной цедры;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- соль.
Для соуса:
- 200 г сливок;
- 1 чеснок;
- 1 столовая ложка рубленой петрушки;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- 1 столовая ложка оливкового масла.
Крылышки вымойте и хорошо высушите бумажными полотенцами. Положите их в большую миску, полейте оливковым маслом, добавьте тертую цедру лимона, щедро посыпьте молотым черным перцем и приправьте молотой морской солью, тщательно перемешайте.
Выстелите форму для выпечки бумагой, выложите крылышки и запекайте 30–35 минут в духовке, разогретой до 220 градусов. Если будете запекать крылышки на решетке над формой для выпечки, они станут более хрустящими.
И приготовьте соус. Смешайте сливки с измельченным чесноком, рубленой петрушкой, лимонным соком и оливковым маслом. Добавьте соль, тщательно перемешайте и подавайте с крылышками.
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