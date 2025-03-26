Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Пряні та трохи гострі: рецепт курячих крилець і смачного соусу

курячі крильця, курячі крильця рецепт, курячі крильця як приготувати
Фото: ponomar_valeriy/instagram | Крильця з лимоном і перцем

Такі крильця виходять хрусткими і чудово поєднуються з ніжними соусами.

Related video

Хрусткі крильця з лимонним перцем легко приготувати і вони точно порадують тих, хто хоче спробувати щось новеньке. Рецептом поділилися на сайті Coolinarika.

Лимонні курячі крильця

Інгредієнти:

  • 1 кг курячих крилець;
  • чорний перець мелений;
  • 1 столова ложка тертої лимонної цедри;
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • сіль.

Для соусу:

  • 200 г вершків;
  • 1 часник;
  • 1 столова ложка рубаної петрушки;
  • 1 столова ложка лимонного соку;
  • 1 столова ложка оливкової олії.

Крильця вимийте і добре висушіть паперовими рушниками. Покладіть їх у велику миску, полийте оливковою олією, додайте терту цедру лимона, щедро посипте меленим чорним перцем і приправте меленою морською сіллю, ретельно перемішайте.

Вистеліть форму для випічки папером, викладіть крильця і запікайте 30-35 хвилин у духовці, розігрітій до 220 градусів. Якщо будете запікати крильця на решітці над формою для випічки, вони стануть більш хрусткими.

І приготуйте соус. Змішайте вершки з подрібненим часником, подрібненою петрушкою, лимонним соком і оливковою олією. Додайте сіль, ретельно перемішайте і подавайте з крильцями.

Читайте також:

Готуються в духовці: рецепт курячих крилець в апельсиновому маринаді

Хрусткі зовні та ніжні всередині: як приготувати курячі крильця (відео)

Підійде і для гриля, і для духовки: рецепт смачного маринаду для курячих крилець