Пряні та трохи гострі: рецепт курячих крилець і смачного соусу
Такі крильця виходять хрусткими і чудово поєднуються з ніжними соусами.
Хрусткі крильця з лимонним перцем легко приготувати і вони точно порадують тих, хто хоче спробувати щось новеньке. Рецептом поділилися на сайті Coolinarika.
Лимонні курячі крильця
Інгредієнти:
- 1 кг курячих крилець;
- чорний перець мелений;
- 1 столова ложка тертої лимонної цедри;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- сіль.
Для соусу:
- 200 г вершків;
- 1 часник;
- 1 столова ложка рубаної петрушки;
- 1 столова ложка лимонного соку;
- 1 столова ложка оливкової олії.
Крильця вимийте і добре висушіть паперовими рушниками. Покладіть їх у велику миску, полийте оливковою олією, додайте терту цедру лимона, щедро посипте меленим чорним перцем і приправте меленою морською сіллю, ретельно перемішайте.
Вистеліть форму для випічки папером, викладіть крильця і запікайте 30-35 хвилин у духовці, розігрітій до 220 градусів. Якщо будете запікати крильця на решітці над формою для випічки, вони стануть більш хрусткими.
І приготуйте соус. Змішайте вершки з подрібненим часником, подрібненою петрушкою, лимонним соком і оливковою олією. Додайте сіль, ретельно перемішайте і подавайте з крильцями.
Читайте також:
Готуються в духовці: рецепт курячих крилець в апельсиновому маринаді
Хрусткі зовні та ніжні всередині: як приготувати курячі крильця (відео)
Підійде і для гриля, і для духовки: рецепт смачного маринаду для курячих крилець