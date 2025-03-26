Пряні та трохи гострі: рецепт курячих крилець і смачного соусу

Такі крильця виходять хрусткими і чудово поєднуються з ніжними соусами.

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Хрусткі крильця з лимонним перцем легко приготувати і вони точно порадують тих, хто хоче спробувати щось новеньке. Рецептом поділилися на сайті Coolinarika.

Лимонні курячі крильця

Інгредієнти:

1 кг курячих крилець;

чорний перець мелений;

1 столова ложка тертої лимонної цедри;

2 столові ложки оливкової олії;

сіль.

Для соусу:

200 г вершків;

1 часник;

1 столова ложка рубаної петрушки;

1 столова ложка лимонного соку;

1 столова ложка оливкової олії.

Крильця вимийте і добре висушіть паперовими рушниками. Покладіть їх у велику миску, полийте оливковою олією, додайте терту цедру лимона, щедро посипте меленим чорним перцем і приправте меленою морською сіллю, ретельно перемішайте.

Вистеліть форму для випічки папером, викладіть крильця і запікайте 30-35 хвилин у духовці, розігрітій до 220 градусів. Якщо будете запікати крильця на решітці над формою для випічки, вони стануть більш хрусткими.

І приготуйте соус. Змішайте вершки з подрібненим часником, подрібненою петрушкою, лимонним соком і оливковою олією. Додайте сіль, ретельно перемішайте і подавайте з крильцями.

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