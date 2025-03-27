Котлеты, как у бабушки: рецепт вкусного и простого блюда

Вкусные котлеты жарятся на сковороде, но можно лишь обжарить их и доготовить в духовке.

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Приготовить обычные вкусные котлеты, которые так подходят к картофельному пюре, одновременно просто и сложно. Придется потратить немного времени, но получится настоящий вкус детства. Фокус расскажет, как приготовить вкусные котлеты.

Фарш можно сделать самостоятельно, или сразу купить готовый. Если использовать нежирную мякоть свинины, то возьмите говядины и свинины по 500 г. Также котлеты можно быстро обжарить на сковороде, а довести до полной готовности в разогретой духовке.

Котлеты

Ингредиенты:

600 г мякоти говядины;

500 г мякоти жирной свинины;

120 г белого черствого хлеба;

70 мл сливок или молока;

2 желтка;

1 крупная луковица;

2 зубчика чеснока;

масло, соль, мука, свежемолотый черный перец.

С хлеба срежьте корочки, мякиш нарежьте кусками и замочите его в сливках или молоке на 7–10 минут. Лук и чеснок измельчите любым удобным способом.

Нарежьте говядину и свинину средними кусками, пропустите через мясорубку.

Руками перемешайте мясной фарш с луково-чесночной массой, добавив хлеб с молоком, желтки и 3–4 ст. л. воды. Посолите и поперчите.

Отбейте фарш, собирая его в комок и с силой бросая о рабочую поверхность. Накройте его и положите в холодильник на 30 минут.

Мокрыми руками формируйте круглые котлетки. Обваляйте их в муке и стряхните лишнюю.

Разогрейте масло в большой сковороде с толстым дном. Обжарьте котлеты на сильном огне с обеих сторон до румяной корочки,­ затем доведите до готовности на маленьком огне под крышкой, время от времени переворачивая.

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