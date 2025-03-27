Котлети, як у бабусі: рецепт смачної та простої страви

Смачні котлети смажаться на сковорідці, але можна лише обсмажити їх і доготувати в духовці.

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Приготувати звичайні смачні котлети, які так пасують до картопляного пюре, водночас просто і складно. Доведеться витратити трохи часу, але вийде справжній смак дитинства. Фокус розповість, як приготувати смачні котлети.

Фарш можна зробити самостійно, або одразу купити готовий. Якщо використовувати нежирну м'якоть свинини, то візьміть яловичини та свинини по 500 г. Також котлети можна швидко обсмажити на сковороді, а довести до повної готовності в розігрітій духовці.

Котлети

Інгредієнти:

600 г м'якоті яловичини;

500 г м'якоті жирної свинини;

120 г білого черствого хліба;

70 мл вершків або молока;

2 жовтки;

1 велика цибулина;

2 зубчики часнику;

олія, сіль, борошно, свіжомелений чорний перець.

З хліба зріжте скоринки, м'якуш наріжте шматками і замочіть його у вершках або молоці на 7-10 хвилин. Цибулю та часник подрібніть будь-яким зручним способом.

Наріжте яловичину та свинину середніми шматками, пропустіть через м'ясорубку.

Руками перемішайте м'ясний фарш із цибулево-часниковою масою, додавши хліб із молоком, жовтки і 3-4 ст. л. води. Посоліть і поперчіть.

Відбийте фарш, збираючи його в грудку і з силою кидаючи об робочу поверхню. Накрийте його і покладіть у холодильник на 30 хвилин.

Мокрими руками формуйте круглі котлетки. Обваляйте їх у борошні та струсіть зайве.

Розігрійте олію у великій сковороді з товстим дном. Обсмажте котлети на сильному вогні з обох боків до рум'яної скоринки, потім доведіть до готовності на маленькому вогні під кришкою, час від часу перевертаючи.

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