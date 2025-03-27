Сочная внутри и с хрустящей корочкой: как приготовить вкусную курицу в духовке
Если следовать этим кулинарным советам, то курица в духовке будет приготовлена идеально.
Идеально приготовленная курица должна быть нежной и сочной внутри, а корочка — хрустящей и золотистой. Несмотря на кажущуюся простоту, многие хозяйки не знают, как добиться этого идеального сочетания. Секрет кроется в нескольких важных приемах приготовления, правильной температуре и оптимальном времени готовки, пишут на сайте Click.
Для получения превосходного результата подготовку следует начинать за некоторое время до готовки. Вот что вам нужно сделать:
- Полностью разморозьте курицу. Если у вас замороженная курица, оставьте ее в холодильнике на 24 часа, чтобы она разморозилась медленно и равномерно.
- Промокните курицу бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу. Этот шаг необходим для получения хрустящей корочки.
- Правильная приправа важна. Натрите курицу солью, перцем, гранулированным чесноком, сладкой паприкой и щепоткой тимьяна. Для придания более интенсивного вкуса вотрите специи также под кожу.
- И жир необходим. Смажьте курицу растопленным сливочным или оливковым маслом, чтобы придать ей хрустящую золотистую корочку.
При какой температуре следует готовить и как долго оставлять в духовке
- На целую курицу (1,5–2 кг):
- Температура: 200 градусов.
- Время готовки: примерно 1 час 20 минут.
В середине приготовления полейте курицу оставшимся на сковороде соком, чтобы мясо оставалось сочным.
Для отдельных кусочков курицы:
- Ножки: 40-45 мин при 200 градусах.
- Грудка: 25-30 мин при 180 градусах.
- Крылышки: 30 мин при 200 градусах.
Секрет хрустящей корочки
За 10 минут до готовности включите духовку на режим гриля или увеличьте температуру до 220 градусов, чтобы получить хрустящую и аппетитную корочку.
После того, как вынете курицу из духовки, дайте ей постоять 10–15 минут, прежде чем нарезать. Этот шаг помогает сокам перераспределиться, сохраняя мясо нежным и вкусным.
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