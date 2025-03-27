Сочная внутри и с хрустящей корочкой: как приготовить вкусную курицу в духовке

Если следовать этим кулинарным советам, то курица в духовке будет приготовлена идеально.

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Идеально приготовленная курица должна быть нежной и сочной внутри, а корочка — хрустящей и золотистой. Несмотря на кажущуюся простоту, многие хозяйки не знают, как добиться этого идеального сочетания. Секрет кроется в нескольких важных приемах приготовления, правильной температуре и оптимальном времени готовки, пишут на сайте Click.

Для получения превосходного результата подготовку следует начинать за некоторое время до готовки. Вот что вам нужно сделать:

Полностью разморозьте курицу. Если у вас замороженная курица, оставьте ее в холодильнике на 24 часа, чтобы она разморозилась медленно и равномерно.

Промокните курицу бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу. Этот шаг необходим для получения хрустящей корочки.

Правильная приправа важна. Натрите курицу солью, перцем, гранулированным чесноком, сладкой паприкой и щепоткой тимьяна. Для придания более интенсивного вкуса вотрите специи также под кожу.

И жир необходим. Смажьте курицу растопленным сливочным или оливковым маслом, чтобы придать ей хрустящую золотистую корочку.

При какой температуре следует готовить и как долго оставлять в духовке

На целую курицу (1,5–2 кг):

Температура: 200 градусов.

Время готовки: примерно 1 час 20 минут.

В середине приготовления полейте курицу оставшимся на сковороде соком, чтобы мясо оставалось сочным.

Для отдельных кусочков курицы:

Ножки: 40-45 мин при 200 градусах.

Грудка: 25-30 мин при 180 градусах.

Крылышки: 30 мин при 200 градусах.

Секрет хрустящей корочки

За 10 минут до готовности включите духовку на режим гриля или увеличьте температуру до 220 градусов, чтобы получить хрустящую и аппетитную корочку.

После того, как вынете курицу из духовки, дайте ей постоять 10–15 минут, прежде чем нарезать. Этот шаг помогает сокам перераспределиться, сохраняя мясо нежным и вкусным.

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