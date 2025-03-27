Соковита всередині та з хрусткою скоринкою: як приготувати смачну курку в духовці
Якщо дотримуватися цих кулінарних порад, то курка в духовці буде приготована ідеально.
Ідеально приготована курка має бути ніжною і соковитою всередині, а скоринка — хрусткою і золотистою. Незважаючи на гадану простоту, багато господинь не знають, як домогтися цього ідеального поєднання. Секрет криється в кількох важливих прийомах приготування, правильній температурі й оптимальному часі готування, пишуть на сайті Click.
Для отримання чудового результату підготовку слід починати за деякий час до готування. Ось що вам потрібно зробити:
- Повністю розморозьте курку. Якщо у вас заморожена курка, залиште її в холодильнику на 24 години, щоб вона розморозилася повільно і рівномірно.
- Промокніть курку паперовими рушниками, щоб видалити зайву вологу. Цей крок необхідний для отримання хрусткої скоринки.
- Правильна приправа важлива. Натріть курку сіллю, перцем, гранульованим часником, солодкою паприкою і дрібкою чебрецю. Для надання інтенсивнішого смаку втирайте спеції також під шкіру.
- І жир необхідний. Змастіть курку розтопленим вершковим маслом або оливковою олією, щоб надати їй хрусткої золотистої скоринки.
За якої температури слід готувати і як довго залишати в духовці
- На цілу курку (1,5-2 кг):
- Температура: 200 градусів.
- Час готування: приблизно 1 година 20 хвилин.
У середині приготування полийте курку соком, що залишився на сковороді, щоб м'ясо залишалося соковитим.
Для окремих шматочків курки:
- Ніжки: 40-45 хв за 200 градусів.
- Грудка: 25-30 хв за 180 градусів.
- Крильця: 30 хв за 200 градусів.
Секрет хрусткої скоринки
За 10 хвилин до готовності увімкніть духовку на режим гриля або збільште температуру до 220 градусів, щоб отримати хрустку й апетитну скоринку.
Після того, як виймете курку з духовки, дайте їй постояти 10-15 хвилин, перш ніж нарізати. Цей крок допомагає сокам перерозподілитися, зберігаючи м'ясо ніжним і смачним.
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